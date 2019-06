PK-REMINDER: Zusammenschluss Pitztal-Ötztal - letzte alpine Freiräume dürfen nicht dem Massentourismus geopfert werden

Die Allianz für die Seele der Alpen, bestehend aus Alpenverein, Naturfreunde und WWF Österreich, fordert eine klare Ablehnung der Skigebietserweiterung Pitztal-Ötztal.

Innsbruck (OTS) - Alpenverein, Naturfreunde und WWF sehen die Gletscherlandschaft in Tirol massiv in Gefahr: Nachdem die verantwortlichen Gletscherbahnen die Genehmigung des Mega-Projektes „Schigebietserweiterung und -zusammenschluss Pitztal-Ötztal“ mit zahlreichen Neuanlagen beantragt haben, drohen schwerwiegende Eingriffe in hochalpine, schützenswerte Gebiete. Im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Allianz für die Seele der Alpen“ fordern die heimischen Natur- und Alpenschutzorganisationen neben einem verbindlichen Schutz der Gletscher einen dringend notwendigen Erschließungsstopp zur Erhaltung der letzten alpinen Freiräume.

MedienvertreterInnen sind herzlich zur Pressekonferenz „Letzte alpine Freiräume dürfen nicht dem Massentourismus geopfert werden“ eingeladen:

Datum & Uhrzeit: Montag, 24. Juni 2019, 10.00 Uhr



Montag, 24. Juni 2019, 10.00 Uhr Ort: Alpenvereinshaus/Österreichischer Alpenverein, Olympiastraße 37/3. Stock, 6020 Innsbruck

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Robert Renzler, Generalsekretär Österreichischer Alpenverein



Leopold Füreder, Vorsitzender Naturfreunde Tirol



Josef Schrank, Alpenschutz-Experte beim WWF Österreich



