Keine halben Sachen beim neuen PokerStars UFC® KO Pokerspiel

Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - UFC KO Poker kommt 23. Juni zu den PokerStars Online-Pokertischen und bringt den Nervenkitzel des UFC® direkt zu den Spielern, die die Möglichkeit zu spektakulären Knockouts im weltberühmten Octagon® erhalten.

10 Millionen US-Dollar an Garantien und die Möglichkeit, UFC® 241: CORMIER VS. MIOCIC 2 live in Kalifornien zu erleben

Die exklusive globale Partnerschaft von PokerStars mit UFC stellt ein neues Produkt vor, das die Sieger mit Bargeldpreisen belohnt, wenn ein Knockout gegen einen gegnerischen Spieler erfolgt.

Am 23. Juni beginnt außerdem die neue UFC KO Poker Series, mit mehr als 10 Millionen US-Dollar an Garantien für 68 Veranstaltungen und einer Reihe von Möglichkeiten, eine unvergessliche Reise nach Anaheim, Kalifornien zum UFC® 241: CORMIER VS. MIOCIC 2 zu gewinnen, das am Samstag, den 17. August im Honda Center stattfindet.

"UFC KO Poker ist die perfekte Kombination aus Nervenkitzel und Können von UFC und Poker", so Bruce Buffer, UFC-Ansager und PokerStars-Botschafter. "Dieses No-Mercy-Format macht so viel Spaß und nichts ist besser als ein Knockout. Ich freue mich darauf, dass die KO Poker-Warriors für UFC® 241: CORMIER vs. MIOCIC 2 bei uns in Kalifornien sind."

Vom virtuellen Octagon zur realen Arena

Es sind drei UFC® 241: CORMIER VS. MIOCIC 2-Pakete zu vergeben:

Werden Sie zum Spieler mit der höchsten Anzahl an Knockouts bei allen Veranstaltungen der UFC KO Poker Series.

Setzen Sie drei oder mehr Gegner bei allen Veranstaltungen der UFC KO Poker Series außer Gefecht, um ein Ticket für ein All-In Shootout (AISO) am 2. Juli zu gewinnen, bei dem der Preis ein UFC® 241: CORMIER VS. MIOCIC 2 -Paket ist.

-Paket ist. Vernichten Sie die Hoffnungen und Träume von mindestens sechs Gegnern bei allen Veranstaltungen der UFC KO Poker Series, um ein Ticket für ein zweites All-in Shootout am 3. Juli zu gewinnen, bei dem ebenfalls ein Paket vergeben wird.

"Knockouts sind ein Synonym für Poker und UFC", so Christopher Coyne, Chief Marketing Officer der Stars Interactive Group. "Unser neues Spiel und die UFC KO Poker Series haben alle Bestandteile, um sowohl PokerStars als auch das UFC-Publikum zu begeistern, sich uns im virtuellen Octagon anzuschließen, um mehr Spannung und mehr Unterhaltung zu erleben und aufregendere Belohnungen zu erhalten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wer zu unseren UFC-Pokermeistern gekürt wird!"

Für UFC-Liebhaber in Südeuropa veranstaltet PokerStars eine UFC KO Poker Week mit 2 Millionen Euro Garantie bei 42 Veranstaltungen. In Italien garantiert die UFC KO Poker Week eine Million Euro für über 30 Events.

Die Highlights der UFC KO Poker Series:

109 US-Dollar Buy-In beim Sunday Million Main Event der UFC KO Series am 30. Juni bietet eine Garantie von 1,5 Millionen US-Dollar

Event-Buy-Ins reichen von 11 bis 2.100 US-Dollar

Satelliten finden sie bereits ab 0,11 US-Dollar

UFC Spin & Go vergibt Tickets für die KO Poker Series - einschließlich eines Platzes im Main Event - bereits ab 2,75 US-Dollar

Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie den PokerStars-Blog.

