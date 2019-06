FLETA wurde als Projektleiter für einen Blockchain-Wirksamkeitsnachweis mit Unterstützung des Ministry of Science and ICT und der National IT Industry Promotion Agency ausgewählt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Blockchain-Plattform FLETA gab bekannt, dass das Unternehmen als Projektleiter für einen Blockchain-Wirksamkeitsnachweis mit Unterstützung des Ministry of Science and ICT (MSIT), Südkorea, und der National IT Industry Promotion Agency (NIPA) ausgewählt wurde.

FLETA wird ein Blockchain-basiertes ePRO-System für die Verwaltung klinischer Daten mit erhöhter Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Datenverwaltung entwickeln.

Das System wird mit der On-Chain-Technologie entwickelt, bei der sämtliche Daten aus klinischen Studien in eine Blockchain integriert werden.

Die Leistung, Marktfähigkeit und Nutzbarkeit des Systems werden im Rahmen eines Pilottests in Zusammenarbeit mit der Catholic University of Korea und dem Spital St. Mary der Catholic University of Korea in Seoul validiert.

Mit der Unterstützung des Ministeriums und NIPA wird FLETA ein Blockchain-basiertes System zur Verwaltung klinischer Daten (ePRO-System) entwickeln. Durch die Nutzung der FLETA-eigenen Blockchain-Technologie will das Unternehmen die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Datenverwaltung sowie seine Gebührenstruktur verbessern. Wenn FLETA die Entwicklung des Systems dieses Jahr abgeschlossen hat, wird das Unternehmen Pilottests mit der Catholic University of Korea und dem Spital St. Mary der Catholic University of Korea in Seoul durchführen, um die Leistung, Marktfähigkeit und Nutzbarkeit dieses Systems für die Verwaltung klinischer Daten zu überprüfen. Durch die Nutzung dieser Gelegenheit mit seinem einsatzfähigen Geschäftsmodell wird FLETA seine Geschäftsausweitung in die klinische Forschung und Gesundheitsbranche beschleunigen.

Paul Park, FLETA CEO, sagt dazu: "Dieses On-Chain-Projekt ist eine große Herausforderung, da alle klinischen Daten in das dezentrale Ledger-System eingegeben und darin verwaltet werden. Das Ziel dabei ist die Erhöhung der Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Daten. Da wir von der Regierung als Projektleiter für einen Blockchain-Wirksamkeitsnachweis unterstützt werden, wird sich FLETA voll einsetzen, um einen erfolgreichen Anwendungsfall über die Datenerfassung und -verwaltung im Gesundheitswesen und der Industrie für klinische Forschung zu schaffen." Weiter fügte er hinzu: "Das Hauptziel von FLETA-Blockchain ist es, eine Blockchain-Plattform zu werden, die von Unternehmen in der Praxis auch wirklich eingesetzt wird. Anlässlich dieser Gelegenheit sind wir bestrebt, ein führendes Blockchain-Unternehmen zu werden, das in der Vermarktung dieser Technologie an der Spitze steht.

Im März 2019 gaben das Ministerium und NIPA ein staatlich finanziertes Programm für zehn Unternehmen und/oder Organisationen bekannt, die einen Blockchain-Wirksamkeitsnachweis durchführen können, mit dem Ziel, die Blockchain-Technologieinnovation zu fördern und gleichzeitig die internationale Expansion von vielversprechenden Blockchain-Unternehmen zu unterstützen. Das Programm zielt ebenfalls darauf ab, die Anwendung von Blockchain in der Praxis zu fördern und den Meilenstein für die Vermarktung eines Blockchain-basierten Dienstleistungsmodells im Rahmen eines Wirksamkeitsnachweises und eines Durchführbarkeitstests in Bezug auf das Geschäft und die Technologie bereitzustellen. Gemäß der Bekanntgabe von NIPA beläuft sich das Gesamtbudget für das Programm auf ungefähr USD 4.400.000 (KRW 5,2 Milliarden).

FLETA ist eine Blockchain-Plattform, die auf ihren ursprünglichen Technologien wie Independent Multi-Chain Structure, Block Redesign, Level Tree, Parallel Sharding und sein eigener Konsens-Algorithmus Proof-of-Formulation (PoF) basiert. Zusätzlich zur Lösung von Problemen in Zusammenhang mit langsamer Geschwindigkeit und Einschränkungen in der Skalierbarkeit entwickelt das Unternehmen das FLETA Gateway Netzwerk, mit dem bestehende DApps die Dienstleistungskette von FLETA nutzen können, die sowohl schneller als auch billiger ist, dabei aber für den Datenaustausch im MainNet bleibt.

FLETA hat seinen Quellcode im März 2019 auf GitHub veröffentlicht. Entwickler, die an FLETA interessiert sind, finden die Quellcodes auf Github.

Informationen zu FLETA

FLETA ist eine öffentliche Blockchain-Plattform mit Technologie und geschäftlichen Supportdiensten für Blockchain-Projekte. FLETA will die entwicklerfreundlichste Umgebung mit maximaler Skalierbarkeit, Effizienz und Kosteneffektivität kultivieren, damit sich die Blockchain-Technologie auf breiter Front durchsetzen kann. Zu seinen Kerntechnologien gehören Independent Multi-Chain Structure, Block Redesign, LEVEL Tree Validation, Parallel Sharding und sein eigener Konsens-Algorithmus Proof-of-Formulation (PoF).

Neuigkeiten finden Sie unter:

https://fleta.io https://twitter.com/fletachain https://medium.com/fleta-first-chain https://t.me/FLETAofficialGroup

Rückfragen & Kontakt:

James Song

Head of Marketing Strategy

+82-10-2973-3610

media @ firstchain.co