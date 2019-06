AVISO: Pressegespräch von IG pflegender Angehöriger, Österreichischem Behindertenrat und Behindertenanwalt am 24. Juni 2019

Forderungen zur Sicherstellung der Pflege in Österreich.

Wien (OTS) - Die adäquate Betreuung pflegebedürftiger Menschen ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Im Rahmen eines Pressegesprächs am Montag, 24. Juni 2019 in den Räumlichkeiten des Sozialministeriumservice präsentieren die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, der Österreichische Behindertenrat und der Behindertenanwalt ihre Forderungen zur Sicherstellung der Pflege in Österreich.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Pressegespräch herzlich eingeladen.



