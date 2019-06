Aeroflot wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2019 zum achten Mal zur besten Fluggesellschaft Osteuropas gewählt

Moscow (ots/PRNewswire) - Aeroflot hat bei den Skytrax World Airline Awards, die heute im Luft- und Raumfahrmuseum während der 53. Paris International Air Show in Le Bourget stattfinden, erneut den Titel "Best Airline in East Europe" gewonnen.

Die World Airline Awards, die als Oscars der Luftfahrtbranche gelten, werden jährlich von Skytrax, der weltweit führenden Autorität für Airline- und Flughafen-Servicequalität, vergeben. Die Bewertungen basieren auf der weltweit größten Umfrage zur Fluggastzufriedenheit, die vom September 2018 bis zum Mai 2019 per Online-Voting in Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch durchgeführt wurde. In diesem Jahr stimmten Fluggäste aus mehr als 100 Ländern über 300 Fluggesellschaften aus aller Welt ab.

Vitaly Saveliev, CEO von Aeroflot, meinte dazu: "Es ist eine große Ehre, zum achten Mal zur besten Fluggesellschaft Osteuropas gewählt zu werden, und es bedeutet, dass unsere Bemühungen auf globaler Ebene anerkannt werden. Wir danken allen Fluggästen, die für Aeroflot gestimmt haben. Ihre Stimmen ermutigen uns, unseren Premium-Service weiter zu verbessern und die ehrgeizigen Ziele unserer Strategie 2023 zu erreichen."

Und Edward Plaisted, CEO von Skytrax, meinte: "Aeroflot ist nach wie vor ein echter Kundenfavorit und als Gewinner dieser globalen Spitzenauszeichnung zeugt dies von dem qualitativ hochwertigen Service, den das Kundenpersonal von Aeroflot leistet. Wir gratulieren den Kundenmitarbeitern zu dieser großartigen Leistung!"

Aeroflot ist Russlands Vorzeige-Airline und stolzes Mitglied der globalen SkyTeam-Allianz. Aeroflot bedient 159 Ziele in 54 Ländern.

Aeroflots 252 Flugzeug starke Flotte ist die jüngste aller Fluggesellschaften weltweit, die mehr als 100 Flugzeuge betreibt. 2018 transportierte Aeroflot 35,8 Millionen Fluggäste (55,7 Millionen Fluggäste als Aeroflot-Konzern, einschließlich Tochtergesellschaften).

Aeroflot hat von Skytrax den Status einer 4-Star-Airline erhalten und wurde bei den 2019 Skytrax World Airline Awards zum achten Mal zur besten Airline Osteuropas gewählt. Aeroflot wurde zudem vom US-Luftfahrtverband APEX mit einem Fünf-Sterne-Rating für globale Fluggesellschaften ausgezeichnet. Aeroflot ist laut Brand Finance, einem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen, die weltweit stärkste Airline-Marke.

