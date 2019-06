BD stellt neues Produkt für molekulardiagnostische Tests mit hohem Durchsatz vor

Franklin Lakes, New Jersey (ots/PRNewswire) - BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein weltweit führendes Unternehmen des Medizinbereichs, hat heute die CE-IVDD-Zertifizierung seines BD COR(TM) Systems in Europa bekannt gegeben. Dieses Produkt mit hohem Durchsatz für die Diagnose ansteckender Krankheiten setzt im Bereich molekulardiagnostischer Tests einen neuen Standard der Automatisierung für Kernlabors und andere große, zentralisierte Laboratorien.

Automatisiertes System BD COR(TM) erhält CE-IVD-Status; jetzt in Europa verfügbar

Das BD COR(TM) System integriert und automatisiert den vollständigen molekularen Laborablauf, von der Verarbeitung vor der Analyse bis zum diagnostischen Testergebnis. Das System ist zunächst mit dem BD Onclarity(TM) HPV Assay zur Feststellung und erweiterten Genotypisierung humaner Papillomaviren (HPV) verfügbar. Das System ermöglicht die Verarbeitung von Proben direkt von flüssigkeitsbasierten Zytologie-Ampullen sowie die Herstellung molekularer Aliquoten-Gläser und Assay-Tests und ersetzt so arbeitsaufwendige und fehleranfällige manuelle Vorgänge durch automatisierte Abläufe.

Das Unternehmen plant für die kommenden Jahre weitere Bemühungen, um behördliche Zulassungen zum Verkauf des BD COR(TM) Systems weltweit zu erhalten, und den Ausbau des Content-Menüs um zahlreiche weitere Assays für ansteckende Krankheiten.

"Die Einführung des BD COR Systems ist ein wichtiger Markstein unserer Pläne im Bereich der molekularen Diagnostik, da sie uns ermöglicht, unseren größten Laborkunden Automatisierung vor der Analyse und Molekulartests mit hohem Durchsatz zur Verfügung zu stellen", sagte Dave Hickey, Präsident des Bereiches Diagnostic Systems bei BD. "Wir freuen uns darauf, diese Plattform in kommenden Jahren mit erweitertem Menü und Konfigurationen auszubauen."

Das BD COR(TM) System ist modular und skalierbar und deckt eine Reihe der Bedürfnisse von Labors für den Ausbau molekularer Tests und höherer Testvolumina. Es kommt mit einer Kapazität von Reagenzien für 6-8 Stunden der Systemverarbeitung und eliminiert damit eine Reihe von Interaktionen durch Techniker pro Schicht.

Informationen zum BD COR(TM) System

Das BD COR(TM) System ist eine vollständig automatisierte Plattform für die Molekulardiagnose für Laborumgebungen, die hohe Kapazität benötigen. Es übernimmt Schritte zur Vorbereitung und Verarbeitung von Proben, die für vollständige molekulare Assay-Arbeitsabläufe erforderlich sind, und reduziert die Interaktionen manueller Benutzer. Das System trägt das CE-IVD-Zeichen und ist für den Vertrieb in den USA und auf anderen Märkten mit zusätzlichen Registrierungsanforderungen noch nicht erhältlich. Der BD Onclarity(TM) HPV Assay ist der erste Assay, der nur im BD COR(TM) System verfügbar ist.

Informationen zum BD Onclarity(TM) HPV Assay

Der BD Onclarity(TM) HPV Assay stellt 14 Typen humaner Papillomaviren (HPV) mit hohem Risiko fest und identifiziert diese und stellt Informationen zur Genotypisierung von Präparaten bereit, die für Tests auf Gebärmutterkrebs in BD SurePath(TM) Vial und Hologic PreservCyt® Solution (in den USA nicht zugelassen) gesammelt werden. Der Assay kann gemäß klinischer Richtlinien und im Rahmen örtlicher behördlicher Zulassungen als Teil eines umfassenden Ansatzes zur Vorbeugung vor Gebärmutterhalskrebs genutzt werden. Unterschiedliche Konfigurationen des Tests tragen das CE-Zeichen oder sind durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

Informationen zu BD

BD ist eines der größten internationalen Medizintechnologie-Unternehmen, das sich den Fortschritt für die Welt der Gesundheit durch Verbesserungen in den Bereichen der medizinischen Forschung, der Diagnostik sowie bei der Behandlung und Pflege von Patienten zum Ziel gesetzt hat. Das Unternehmen unterstützt die medizinischen Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit - mit innovativen Technologien, Dienstleistungen und Konzepten, die helfen, die Versorgung der Patienten sowie die Abläufe im klinischen Alltag zu verbessern. 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BD weltweit widmen sich mit großem Engagement der Aufgabe, Behandlungsergebnisse zu optimieren, klinische Prozesse sicherer und effizienter zu gestalten, Laborfachkräfte in die Lage zu versetzen, Krankheiten schneller und genauer zu diagnostizieren und Forscher bei der Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen. BD ist in fast allen Ländern der Erde vertreten und unterhält Partnerschaften mit internationalen Organisationen, um den drängendsten Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt zu begegnen. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden trägt BD dazu bei, bessere klinische Ergebnisse zu erzielen, Kosten zu senken, die Effizienz zu erhöhen, die Patienten- und Anwendersicherheit zu verbessern sowie den Zugang zur Gesundheitsversorgung auszuweiten.

Kontakte:

Gwen Gordon Monique N. Dolecki

BD Public Relations BD Investor Relations

858.812.3724 201.847.5378

gwen.gordon @ bd.com monique_dolecki @ bd.com