Einladung zum 66. Österreichischen Gemeindetag am 27. und 28. Juni in Graz

Ehrengäste (u.a.): Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Wien (OTS) - Der 66. Österreichische Gemeindetag findet in diesem Jahr von 27. bis 28. Juni in Graz statt. Die größte kommunalpolitische Zusammenkunft von rund 2.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern steht unter dem Motto "Vielfältig Nachhaltig". Zur Haupttagung am Freitag kommen u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

An beiden Tagen präsentieren rund 200 Aussteller die neuesten Produkte und Innovationen für Gemeinden im Rahmen der Kommunalmesse. Alle Veranstaltungen finden am Messegelände in Graz (Messeplatz 1, 8010 Graz) statt.



Ein kurzer Überblick über das Programm:



Donnerstag, 27. Juni

09:00 Uhr: Pressekonferenz mit Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und dem Präsidenten des Gemeindebundes Steiermark Erwin Dirnberger in der Halle A, 1. OG, Gästeclub

10:00 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages und der Kommunalmesse durch Präsident Alfred Riedl, Bürgermeister Siegfried Nagl und Präsident Erwin Dirnberger.



Im Anschluss um 10:30 Uhr: Fachtagung des 66. Österreichischen Gemeindetages "Nachhaltigkeit, DER Standortfaktor" mit Vizepräsidentin der WKÖ Ulrike Rabmer-Koller, Landesrat Johann Seitinger, Bürgermeister Nagl, Präsident Riedl und Präsident Dirnberger.

12:30 Uhr: Verleihung des Österreichpreises "Gemeinden für Familien" 2019 mit Bundesministerin Ines Stilling.

13:00 bis 15:00 Uhr: "Digitaler Gemeindepfad", Gästeclub (1. OG)

Expertentalk zu aktuellen Themen, wie "Foto auf E-Card - Gemeinden als E-Card-Registrierungsstellen", "E-ID Registrierungsprozess" und "Digitales Amt"



14:00 bis 16:00 Uhr: Fachtagung des Fachverbandes der leitenden Gemeindebediensteten Österreichs - „Vielfalt und Nachhaltigkeit in der Verwaltung – Schlagwort oder Notwendigkeit“

15:15 bis 16:15 Uhr: Vortrag & Diskussion "Nachhaltige Politiken der EU im Interesse der Gemeinden - die Vorschläge des EU-Budgets 2021-2027"



16.15 bis 17.00 Uhr: Vortrag & Diskussion "Beschäftigung von Menschen mit Behinderung als Erfolgsfaktor für nachhaltige Gemeindearbeit"

19:30 Uhr: Galaabend des 66. Österreichischen Gemeindetages



Freitag, 28. Juni

9.30 Uhr: Haupttagung des 66. Österreichischen Gemeindetages in der Stadthalle



Ehrengäste (u.a.):

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident der Republik Österreich

Brigitte Bierlen, Bundeskanzlerin der Republik Österreich

Wolgang Sobotka, Präsident des österreichischen Nationalrates

Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann des Landes Steiermark

Siegfried Nagl, Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz



12.00 bis 13 Uhr: Kulinarischer Ausklang

Zu allen Veranstaltungen des 66. Österreichischen Gemeindetages sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlichst eingeladen. Das Programm finden Sie online auf www.gemeindetag.at



Wir bitten um Anmeldung per Email an presse@gemeindebund.gv.at



Der Österreichische Gemeindebund freut sich auf Ihr Kommen!

