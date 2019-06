Manuel Feller und Saalbach gehen weiterhin gemeinsame Wege

Vertragsverlängerung und Bike-Tag mit Mountainbike-Star Fabio Wibmer

Saalbach-Hinterglemm (OTS) - Ski-Ass Manuel Feller ist mit seiner authentischen Art der Publikums-Liebling im österreichischen Skisport und begeistert seine Fans jedes Jahr mit Weltcup-Platzierungen in den Top 10. Mit dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn hat er nicht nur ein lässiges Skigebiet vor seiner Haustür, sondern auch einen kräftigen, lokalen Unterstützer an seiner Seite, mit dem er auch in der kommenden Rennsaison 2019/20 gemeinsame Wege gehen wird.

Bereits seit zwei Jahren sind Manuel Feller und der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn Partner. Naheliegend – liegt doch das „Home of Lässig“ direkt vor seiner Haustür. „Wir haben bereits vor unserer Kooperation jedes Rennen von Manuel verfolgt und immer mitgefiebert“, sagt Manfred Bachmann, Geschäftsführer der Hinterglemmer Bergbahnen. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir einen der aktuell erfolgreichsten österreichischen Skifahrer als unseren Markenbotschafter betrachten können.“



Mit Juni 2019 wurde der Vertrag auf ein weiteres Jahr verlängert. „Manuel ist der perfekte Athlet für uns. Mit seinem lockeren Auftreten passt er ideal zum ‚Home of Lässig‘ und wir schätzen seine sympathische und umgängliche Art sehr. 2025 möchten wir dich bei der WM in Saalbach aber auf dem Stockerl sehen“, zwinkert Heinz Fuchs (Obmann des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm) bei der Vertragsunterzeichnung in seine Richtung.



Neben Marcel Hirscher ist Manuel Feller der einzige, der in beiden Technik-Disziplinen in der Top-Gruppe mitfährt und daher nicht nur aufgrund seines Auftretens als Testimonial heißbegehrt. Zahlreiche Top-10 Platzierungen und einige Medaillen hat der sympathische Blondschopf im Weltcup bereits abgeräumt. „Ich freue mich sehr, dass mich Saalbach weiterhin auf meinem Weg begleitet. Die Vorbereitungen für die anstehende Skisaison laufen ja bereits auf Hochtouren. Heute Nachmittag schwing' ich mich aber zur Abwechslung mal aufs Bike“, freut sich Manuel.

Neue Disziplin für Manuel Feller

An diesem Nachmittag wartet auf Feller noch eine ganz besondere Challenge: Ein Bike-Tag mit Mountainbike-Star Fabio Wibmer in den Saalbacher Bergen. Gemeinsam gelaufen sind die beiden beim Wings for Life Organized App Run bereits. „Beim Laufen hatte ich klar die Nase vorne – auf den Trails sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Wir hatten einen echt lustigen Drehtag mit Fabio und ich bin schon gespannt auf das Video. Ein paar Ausschnitte durfte ich auf der Kamera bereits sehen. Mich auf dem Bike zu sehen ist zwar ungewohnt und in punkto Speed und Style kann ich Fabio nicht das Wasser reichen, für ein paar lässige Aufnahmen haben meine Skills aber auf jeden Fall gereicht“, lacht Manuel Feller kurz nach den Dreharbeiten für das gemeinsame Videoprojekt mit Fabio Wibmer. „Auf Ski fühl‘ ich mich aber auf jeden Fall wohler als auf dem Bike!“





Weitere Infos und Fotos unter media.saalbach.com

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

Karin Pasterer

Presse & PR

+43 6541 6800 115

k.pasterer @ saalbach.com

www.saalbach.com