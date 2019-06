Besucher*innenzahlen Wiener Festwochen 2019

„Die Wiener Festwochen 2019 waren ein erster Versuch, der zahlreiche Intentionen verfolgte und dem große Erwartungen vorausgingen. Vieles gilt es weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Mit Zuversicht freuen wir uns auf das nächste Jahr. Das Festival geht mit einer positiven Stimmung zu Ende: Vertrauen, Neugierde und Anteilnahme am Festival konnten (wieder) aufgebaut werden; ein großes, enthusiastisches Publikum setzte sich aufmerksam mit dem Programm auseinander. Diese Ausgabe, die in sehr kurzer Zeit zusammengestellt werden musste, zeigt zukünftige Ausrichtungen der Wiener Festwochen und stellt den Beginn eines Nachdenkens darüber dar, welche Rolle, welchen Platz und welchen Inhalt das Festival in der Stadt einnehmen soll. Sie schlägt neue Wege vor und unterstreicht die Notwendigkeit einer Veränderung hin zu einer stabilen und nachhaltigen Institution, die zeitgenössische Dringlichkeiten adressiert und die aktuelle künstlerische Landschaft in ihrer Diversität reflektiert. Christophe Slagmuylder

Wien (OTS) - Die Wiener Festwochen fanden 2019 von 10. Mai bis 16. Juni statt. An 27 Spielstätten in 11 Bezirken wurden fünf Wochen lang hochkarätige künstlerische Arbeiten in den Genres Theater, Performance, Tanz, Visual Arts, Film, Musik und deren Zwischenräumen und Überlagerungen gezeigt. Nach dem Eröffnungswochenende in der Donaustadt zogen die Festwochen über das Volkstheater bis in die Gösserhallen weiter durch die Stadt; die Festwochen Extras vervollständigten bei freiem Eintritt mit Workshops, Talks, Lectures, Führungen und Vermittlungsformaten das Programm.

2019 betrug die Gesamtbesucher*innenzahl 102.549

Die Wiener Festwochen 2019 zeigten insgesamt 46 Produktionen von Künstler*innen aus 19 Ländern, darunter 11 Uraufführungen.

Bei 41 Produktionen mit Eintritt wurden 44.423 Karten aufgelegt, von denen 39.032 ausgegeben wurden. Die Ticketerlöse belaufen sich auf 768.070,26 Euro (netto).

Von diesen Produktionen waren 22 über 90 % ausgelastet, davon 14 zu 100 %. Die Auslastung gesamt beträgt 87,86 %.

Bei freiem Eintritt konnten zusätzlich 5 Produktionen, sowie im Rahmen der Festwochen Extras 19 Projekte besucht bzw. eines angehört (Podcasts) werden. Veranstaltet wurden außerdem 8 Partys. Insgesamt wahrgenommen wurden die Angebote bei freiem Eintritt von 63.517 Personen.

(Hinweis: Stand der Angaben 18.Juni 2019 - ausständig sind die finalen Zahlen der beiden letzten Vorstellungen von Deponie Highfield)

Die gesamte Bilanz mit einem ausführlichen Statement von Christophe Slagmuylder finden Sie im angehängten PDF.

