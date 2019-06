AK zur Mai-Inflation: Luxus Wohnen?

Wien (OTS) - Die Mieten steigen viel stärker als die Teuerung. „Viele Menschen, vor allem junge, tun sich schwer, eine passende Wohnung zu finanzieren“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Besonders private Mietwohnungen sind überteuert und meist nur befristet zu haben. Viele Makler kassieren die Provision, scheren sich aber nicht um die Rechte der Mieterinnen und Mieter. Wohnen muss leistbar sein! Wir brauchen eine Mietrechtsreform für private Mietwohnungen mit klaren Obergrenzen, Befristungen sollen nur in Ausnahmefällen gelten“, verlangt Anderl. „Und: weg mit der Maklerprovision für Mieterinnen und Mieter!“

Die Mieten (plus 3,3 Prozent) stiegen doppelt so stark wie Gesamtinflation (plus 1,7 Prozent).

SERVICE: Die AK Wohnrechtsberatung unter 01 501 65 1345 von Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag zusätzlich von 15:00 bis 18:00 Uhr oder wohnen @ akwien.at.

