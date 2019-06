Salzburg Summit: Konferenz von der Wirtschaft für die Wirtschaft

IV-GS Neumayer: Neue Plattform für Austausch von Wirtschaft, Kultur und Politik – Int. Sprecherinnen und Sprecher sowie europ. Gäste für Weichenstellungen der europ. Zukunft

Wien (OTS) - „Der erstmals im Juli stattfindende Salzburg Summit bringt als neues Format Top-Player aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusammen. Gemeinsam werden Chancen und Herausforderungen für Europa in den Bereichen Innovation und Technologie für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft diskutiert, denn nur gemeinsam können wir diese auch meistern“, so Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). Der Salzburg Summit, organisiert von Industriellenvereinigung in Kooperation mit PR-Unternehmerin Gabi Spiegelfeld, steht als neue Plattform unter dem Generalthema „Innovationsstandort Europa – 5 vor 12?“. Das Besondere daran ist, dass die exklusiv ausgewählten 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – vor allem CEOs, Unternehmerinnen und Unternehmer – drei Tage lang zusammen in Salzburg verbringen, um neue Lösungsansätze zu diskutieren und an diesen zu arbeiten. Zusätzlich bekommen junge Persönlichkeiten die einzigartige Möglichkeit am Summit teilzunehmen, um neue Ideen und Sichtweisen einzubringen.

Kultur und der Mensch im Fokus „Der Salzburg Summit soll – neben der Positionierung Österreichs als Innovationsstandort – die europäischen Werte im internationalen Wettbewerb stärken. Österreich und insbesondere Salzburg im Herzen Europas bieten sich dafür als perfekte Kulisse an. Wir wollen Österreich in die Welt und die Welt nach Österreich bringen“, betont PR-Unternehmerin Gabi Spiegelfeld. Deshalb werden neben technologischen und wirtschaftlichen Themen auch soziale und kulturelle Aspekte in den Summit eingebunden. „Im Thema des technologischen Wandels darf die menschliche Sicht auf Dinge nicht vergessen werden. Wir stellen deshalb den Menschen in den Mittelpunkt und wollen auch die gesellschaftspolitische und kulturelle Dimension von Innovation beleuchten. Kunst & Kultur werden hier nicht als Side-Events betrachtet, sondern formen die Veranstaltung“, so Spiegelfeld weiter.

Eine Stadt, drei Tage und 20+ internationale Speaker Für den Salzburg Summit ist ein junges ambitioniertes Team der Industriellenvereinigung zusammen mit Jungunternehmer Stefan Speiser in der Organisation am Start. Mehr als 20 internationale und hochkarätige Speaker tauschen sich in der Mozartstadt drei Tage lang über Innovation und neue Technologien aus. So diskutieren unter anderem Marcus Wallenberg, schwedischer Bankier und Industrieller, Reinhard Ploss, CEO von Infineon, Janneke van der Kamp, Global Head of Product & Portfolio Strategy von Novartis, Karl-Theodor zu Guttenberg, Chairman, Spitzberg Partners, Emma Marcegaglia, Chairwoman & CEO, Marcegaglia Holding S.p.A., Andreas Treichl, CEO Erste Group Bank AG, Georg Kopetz, Member of the Executive Board, TTTech, Paul Dujardin, CEO und Artistic Director des Centre for Fine Arts of Brussels (BOZAR) sowie Valentin Stalf, CEO und Co-Founder, N26. Moderiert wird die Veranstaltung von Corinna Milborn, Puls 4, Christian Rainer, PROFIL und Rainer Nowak, Die Presse.

Unterstützer und Partner Ein Event dieser Größenordnung gelingt nur mit der Hilfe von Unterstützern und Förderern, so zählen die A1 Telekom Austria Group, der Bankenverband, die B&C Industrieholding, die Erste Group AG, die IGO Industries GmbH, Novartis Pharma GmbH, PwC Österreich GmbH, die REWE Group, die Sova Group, Magenta Telekom und die UNIQA Insurance Group AG zu den Partnern des Salzburg Summits. Auch Matthias Winkler, Geschäftsführer des Hotel Sacher, gehört zu den Mitdenkern und Unterstützern der ersten Stunde. Als Logistik-Partner konnten Smatrics, ein Joint-Venture von OMV, Verbund und Siemens rund um das Thema Elektromobilität, sowie das Automobilhandelsunternehmen Pappas, Mercedes-Generalimporteur für Österreich, gewonnen werden.

salzburgsummit.com

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Mag. Matthis Prabitz

Pressesprecher

+43 (1) 711 35-2305

matthis.prabitz @ iv.at

https://www.iv.at/medien