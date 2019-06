AVISO: 54. Jugendsporttag der Gewerkschaftsjugend am 19. Juni in Wien

Tausende Lehrlinge können sich einen Tag lang in über 30 Sportarten versuchen

Wien (OTS) - Am 19. Juni 2019 findet der jährliche Jugendsporttag der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) statt. Jede Menge Spaß und Action sind garantiert, wenn mehrere Tausend Lehrlinge, SchülerInnen und interessierte Jugendliche in den verschiedensten Disziplinen antreten. Die sportlichen Highlights reichen von klassischen Sportarten (Fußballturnier, Volleyballturnier) über Schach, Selbstverteidigung für Mädchen, Bungee-Trampolin bis zum Flying Fox. Alle Jugendlichen können daran teilnehmen. Der Eintritt ist kostenlos. ++++

Der Jugendsporttag ist seit 1966 eine fixe Institution am Stundenplan von BerufsschülerInnen, Lehrlingen und natürlich auch bei allen noch jungen ArbeitnehmerInnen. Die Gewerkschaftsjugend gibt ihnen so einmal im Jahr die Möglichkeit, während ihrer Lehr- und Arbeitszeit verschiedene Sportarten auszuüben, da im Berufsschulunterricht und im Berufsleben kaum sportliche Aktivitäten angeboten werden. Der 54. Jugendsporttag findet in Kooperation mit dem Wiener ASKÖ-Landesverband (WAT) statt.

BITTE MERKEN SIE VOR:

54. Jugendsporttag der Österreichischen Gewerkschaftsjugend

Wann: 19. Juni 2019, 8 bis 16 Uhr

Wo: Sportzentrum WAT, Hopsagasse 5, 1200 Wien



Ablauf:

8.30 Uhr: Eröffnung durch

- Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, ÖGB

- Renate Anderl, AK-Präsidentin

- Ali Dogan, ÖGJ-Wien-Vorsitzender

- Marina Hanke, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat

- Christian Pöttler, WAT-Präsident

12 Uhr: Besuch von Profifußballern sowie Beachvolleyball-Profi

15.30 Uhr Siegerehrung



Weitere Infos auf www.jugendsporttag.at



