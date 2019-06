JETZT-Liste Pilz/Stern: Erster Hacker-Angriff auf neues Online-Medium ZackZack

Kurzzeitig massive Serverüberlastung Zeichen für gute Arbeit der Redaktion – ZackZack-Geschichten gehen derweil viral

Wien (OTS) - „Bereits am Montag, nur einen Tag nach dem Kickstart von ZackZack, gab es die erste Attacke auf unser Medium. Alles deutet auf eine sogenannte DDoS-Attacke (Denial of Service) – oder sogar mehrere – hin, bei der Angreifer durch gezielte Serverüberlastung unsere Seite kurzzeitig arbeitsunfähig gemacht haben“, so Maria Stern, Parteichefin von JETZT – Liste Pilz.

Das Online-Medium ZackZack startete gestern fulminant als neues Online-Medium, dessen Herausgeber Peter Pilz ist.

Stern weiter: „Wir haben ohne diese feigen Angriffe an nur zwei Tagen 80.000 Zugriffe auf ZackZack zu verzeichnen. Das zeigt, dass wir einen Nerv treffen!“

„Die Redaktion arbeitet hervorragend und unter Hochdruck an Geschichten, die sonst niemand erzählt. Wir fangen erst an: ZackZack ist das, was Österreich fehlt“, meint Maria Stern, Parteichefin von JETZT – Liste Pilz.

Nachdem ZackZack am Sonntagmorgen online gegangen war, berichteten nahezu alle österreichischen Medien über den Start des Online-Mediums.

Rückfragen & Kontakt:

partei.jetzt

Benjamin Weiser

0676-4275613

ben.weiser @ partei.jetzt

https://partei.jetzt