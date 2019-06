BMDW: Staatspreis Marketing 2019 für "Tenz - Low Energy Screw"

Höchste Marketing-Auszeichnung Österreichs für innovative Holzschraube aus der Steiermark - spart Energie und Krafteinsatz

Wien (OTS) - Das Wirtschaftsministerium hat am Montagabend in Wien in den Sofiensälen den Staatspreis Marketing 2019 an die Tenz GmbH und moodley brand identity GmbH übergeben. Deren Projekt "Tenz - Low Energy Screw" - konnte sich gegen 126 Mitbewerber durchsetzen und wurde von einer hochkarätig besetzten Expertenjury zum Sieger erklärt. Die Begründung der Jury: "Dieses Projekt überzeugt durch sorgfältige Marktanalyse, kombiniert mit einem innovativen und patentierten Design: So wurde einem vermeintlichen low-impact Produkt eine eigene Identität verliehen. Ein erst 2017 gegründetes Start-up-Unternehmen beeindruckt durch eine strukturierte globale Produkteinführung, die es ermöglichte innerhalb kurzer Zeit weit über lokale Grenzen verfügbar zu sein – bis hin zur Listung in 2.200 Baumärkten der USA."

Nominierungen zum Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger, der in der Kategorie Manufacturing Industry eingereicht hat, wurden die Sieger in fünf anderen Kategorien als "nominiert für den Staatspreis Marketing 2019" ausgezeichnet:

Kategorie Retailing: "Ja! Natürlich Palmölfrei - Umstellung der Produktpalette auf Palmölfreiheit Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH / Merlicek & Partner Werbegesellschaft m.b.H.

Kategorie Private Services: "Markteinführung Own Austria" - digital gemanagter Investmentfonds mit Österreichbezug, Coown Technologies GmbH – Own Austria

Kategorie Digital Marketing: "fidelio – Ihr digitaler Klassik-Treffpunkt" - Streamingplattform für klassische Musik, KDV Klassik Digital Vertriebs GmbH

Kategorie Employer Branding: "#be_IT – Die Employer Branding-Kampagne des BRZ", Bundesrechenzentrum (BRZ GmbH)

Kategorie Public Services & NPO: "200-Jahr-Jubiläum der Weltfriedensbotschaft "Stille Nacht! Heilige Nacht!"", AG Stille Nacht & Salzburg Tourismus GmbH / Reichl und Partner Werbeagentur GmbH

Sonderpreise

Neben dem Staatspreis und den Nominierungen dazu wurden von der Jury heuer zwei Sonderpreise für besondere Marketingaktivitäten vergeben:

Der Sonderpreis "Young Business" für "VIITA Titan HRV – Redefining Smartwatches", Viiita-Watches GmbH / Daniel Spatzek e.U.

Der Sonderpreis "Event Marketing" für "Unhashtag Vienna" - Events zur bewussten Entdeckung Wiens als Destination, Wiener Tourismusverband / WIEN NORD Werbeagentur GmbH

Über den Staatspreis Marketing

Der vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) veranstaltete und von der Austrian Marketing Confederation (AMC), der Dachorganisation aller Marketing Clubs in Österreich, organisierte Staatspreis Marketing wird heuer zum 14. Mal vergeben. Er soll mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit der Marketingstrategie und Wertorientierung eine "Gütesiegel‐Funktion" haben. Teilnehmen können alle österreichischen Unternehmen unabhängig von Größe, Branche oder Budgethöhe. Voraussetzung ist eine Marketingleistung, die einen markanten Unternehmenserfolg ausgelöst hat.

Weitere Informationen zum Staatspreis Marketing 2019 stehen auf der Website des BMDW (www.bmdw.gv.at) unter der Rubrik "Staatspreise" zur Verfügung.

