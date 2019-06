Weihnachtstraum in der Wiener Stadthalle: Firmenweihnachtsfeier in Österreichs beliebtester Eventlocation

Nur noch sechs Monate bis Weihnachten – jetzt mit Planung der Firmenfeier beginnen

Wien (OTS) - Auch wenn derzeit die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen und neue Hitzerekorde gemessen werden, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um an die Ausrichtung der Firmenweihnachtsfeier zu denken. Das professionelle Event-Team der Wiener Stadthalle plant und organisiert stimmungsvolle Abende, die auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden perfekt abgestimmt sind. Der Weihnachtstraum in der Wiener Stadthalle ist pauschal buchbar und kann von gebrandeter Lichtstimmung bis zum Tisch-Setting auf das Corporate Design des jeweiligen Unternehmens abgestimmt werden. Ab November bietet der Weihnachtstraum in der Halle E bei eleganter Gala- und/oder Barhockerbestuhlung Platz für 350 bis 650 Gäste.

Schnee auf der Tanzfläche

Zur Einstimmung werden im glanzvollen Weihnachtsdorf Punsch und Maroni gereicht. Im elegant geschmückten Saal genießen die Gäste Köstlichkeiten von den weihnachtlichen Buffets sowie Drinks an edlen Bars. Die beschneite Tanzfläche lädt zum ausgelassenen Feiern ein und ein Fotoautomat steht für lustige Schnappschüsse mit den Kolleginnen und Kollegen bereit. „Die Wiener Stadthalle ist das größte Veranstaltungszentrum Österreichs und daher ein ganz besonderer Ort für Firmenfeiern. Unser erfahrenes Team sorgt bei jedem Event für einen reibungslosen Ablauf und kümmert sich liebevoll um alle Details – genau aus diesem Grund ist unser Weihnachtstraum bei unseren Kundinnen und Kunden seit Jahren sehr beliebt und geschätzt“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

