Bahn- und Alpenstadt Chur erleben!

Die Alpenstadt Chur ist der ideale Ausgangspunkt für unvergessliche Bahnerlebnisse durch die Berglandschaft Graubündens

Wien/Chur (OTS) - Chur ist Ausgangspunkt der Rhätischen Bahn mit ihrer als UNESCO-Welterbe ausgezeichneten Streckenführung in der Landschaft Albula/Bernina und ihren weltbekannten Tourismusbahnen Bernina und Glacier Express. Ursprüngliche Landschaften, atemberaubende Aussichtspunkte und architektonische Meisterleistungen: Die Reise in der Bahn durch die Regionen Albula und Bernina ist ein unvergessliches Erlebnis. Auf 122 Kilometern von Thusis bis Tirano bahnt sich die Rhätische Bahn ihren Weg durch 55 Tunnels, über 196 Brücken und durch eine einmalige Gebirgslandschaft.

Mit den Panoramazügen der Rhätischen Bahn erlebt man diese ausgezeichnete Strecke am intensivsten: Vorbei an wildromantischen Tälern, Gletschern und Palmen: Der Bernina Express fährt von Chur durch das Valposchiavo bis Tirano. Mit dem langsamsten Schnellzug der Welt durch die Hochalpen: Mit dem Glacier Express eröffnet sich Ihnen der schönste Reiseweg zwischen St. Moritz und Zermatt und führt dabei unterwegs auch in die Alpenstadt Chur und durch das UNESCO Welterbe.

Entdecken Sie mit der Rhätischen Bahn ab Chur aber auch die spektakuläre Rheinschlucht, das Naturparadies Engadin oder die Strecke zwischen Chur und Arosa, auf der die Stadtbahn zur Gebirgsbahn mutiert: Kaum eine andere Eisenbahnstrecke bietet in nur einer Stunde Fahrzeit eine solche Fülle an abwechslungsreichen Eindrücken.

In Chur schätzen Gäste die einmalige Atmosphäre der autofreien Altstadt, das vielfältige Angebot in den Bereichen Shopping, Kultur und Gastronomie und natürlich die gepflegten Hotels in kurzer Gehdistanz zum Bahnhof. Dank den attraktiven Bahnpauschalen von Chur Tourismus profitieren Gäste zudem von Vorzugskonditionen. Wenn Sie also Bahnurlaub planen, dann sind Sie in Chur, der «touristischen Bahn-Hauptstadt der Schweiz» genau richtig!

Weitere Informationen: www.churtourismus.ch

