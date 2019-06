Mit dem Drei Speedboat Shuttle auf schnellstem Weg zum Donauinselfest.

Wien (OTS) - Endlich wieder Donauinselfest! Dieses Wochenende findet von 21. bis 23. Juni das Wiener Open-Air-Festival statt, das jedes Jahr Besucherrekorde bricht. Doch wie kann man einer mühsamen Anreise, dem Gedränge in den Öffis und dem stockenden Weg zur Bühne entgehen? Die Antwort: Drei macht's einfach. Denn ganz nach dem neuen Motto bringt Drei rund 300 Besucher per Speedboat-Shuttle über den Wasserweg zum Donauinselfest: in nur 9 Minuten, mit 58 Knoten (ca. 100 km/h), direkt von der Marina Wien zur Anlegestelle bei der Hauptbühne.

Das Donauinselfest bietet eine optimale Plattform, um Drei in der breiten Öffentlichkeit als Macher und Problemlöser zu präsentieren. Über das Drei Speedboat-Shuttle Gewinnspiel wurden Anfang Juni die 300 glücklichen Passagiere auf den Social Media Kanälen von Drei ermittelt.

Das Drei Speedboat-Shuttle fährt täglich alle 30 Minuten vom 21. bis 23. Juni von 14.00 bis 19.00 Uhr (samstags sogar bis 21.00 Uhr) von der Anlegestelle Marina Wien (U2 Station "Donaumarina") bis zum Donauinselfest. Die Gewinner konnten die Wunsch-Abfahrtszeit des Speedboat-Shuttles online buchen.

