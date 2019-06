Letzter „Pinselspiele“-Tag im Bezirksmuseum Meidling

Wien (OTS/RK) - Seit Mitte Mai zeigt Boulin Hu sein künstlerisches Schaffen in der beeindruckenden Bilder-Schau „Pinselspiele und Pinseldynamik“ in den Räumen des Bezirksmuseums Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15). Das Ende dieser Präsentation naht: Nur mehr am Mittwoch, 19. Juni, im Zeitraum von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr, können die „Aquarellmalereien mit chinesischer Pinseltechnik“ besichtigt werden. Boulin Hu setzt beim kreativen Schaffen auf zeitgemäße Weiterentwicklungen der traditionellen chinesischen Kunst. Die modernen Arbeiten haben eine starke Ausdruckskraft. Der Eintritt ist kostenlos. Nähere Informationen: Telefon 817 65 98 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Vladimira Bousska). E-Mails an das freiwillige Historiker-Team: bm1120@bezirksmuseum.at.

