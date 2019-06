Der Markt für heimische Luxusimmobilien betrug 2018 rund 3 Mrd. Euro

Luxusimmobilienmarkt: Kitzbühel das Monte Carlo der Alpen

Ischgl, Velden, Lech/Zürs sind weitere Hotspots, dazu das Salzkammergut, Bregenz mit dem Bodensee, die Stadt Salzburg und Innsbruck

Tirol vor Wien und Salzburg das teuerste Pflaster für Luxus-Einfamilienhäuser

Luxus-Wohnungen überwiegend in Wien

Die Top-5%-Penthouse-Wohnungspreise liegen in Österreich zwischen 940.000 Euro und mehr als 5,3 Mio. Euro.

In der ersten RE/MAX-Marktstudie für Luxusimmobilien gehen die Experten von RE/MAX Austria davon aus, dass die teuersten fünf Prozent der österreichischen Wohnungen oder Einfamilienhäuser diesem High-End-Anspruch genügen. Das bedeutet, dass laut RE/MAX ImmoSpiegel 2018 österreichweit 634 Einfamilienhäuser und 2.511 Wohnungen zum Luxus-Segment zählen. Der Preis für ein Einfamilienhaus der Luxusklasse liegt demnach bei mindestens 705.000 Euro und für eine Wohnung im gehobene Preissegment bei 466.000 Euro. Insgesamt hat dieser Markt in Österreich, auf Basis einer Gesamtbetrachtung, eine Größe von 2,95 Mrd. Euro.

Luxus ist in den Bundesländern unterschiedlich zu definieren

„Fakt ist, dass zwischen den Bundesländern ebenso die Preisunterschiede für die oberen fünf Prozent bei Wohnungen und Einfamilienhäuser erheblich sind“, erklärt Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer von RE/MAX Austria. „Würde man nämlich die einzelnen Bundesländer im Detail wieder auf Basis der lokalen fünf-Prozent-Definition bewerten, wären Einfamilienhauskäufer im Burgenland schon mit 350.000 Euro im Luxussegment, in Tirol und Wien aber erst mit 2,4 Mio. Euro dabei. Weil man bei der 350.000 Euro-Grenze im Burgenland aber sicher noch nicht von Luxusimmobilien sprechen kann, haben wir die bundesweite Top-Fünf-Prozent-Benchmark als Kriterium herangezogen.“

Auf Basis der detaillierten Bundesländeranalyse, beträgt der österreichische Markt für Luxus-Einfamilienhäuser 856 Mio. Euro.

Die Luxus-Einfamilienhaus-Analyse zeigt klar, dass Tirol mit 154 Verbücherungen (von insgesamt 634 österreichweit) über die größte Dichte an Luxus-Einfamilienhäusern verfügt. Sowohl die Preisuntergrenze für die Top-5%-Einfamilienhauspreise in Tirol ist österreichweit Spitze, aber vor allem der Durchschnittspreis der 5 wertvollsten 2018 verkauften Einfamilienhäuser liegt fernab von allen anderen Bundesländern - bei unglaublichen 7,3 Mio. Euro pro Haus.

LUXUS-WOHNUNGEN

Von den 50.222 im Jahr 2018 in Österreich verbücherten Wohnungskäufen kosteten 5%, also 2.511 über 466.000 Euro. Davon lag eine im Burgenland, 71 fanden sich in Kärnten, 74 in der Steiermark, 97 in Niederösterreich, 126 in Oberösterreich, 185 in Vorarlberg, 293 in Salzburg, 386 in Tirol und 1.276 in Wien.

Die Quadratmeterpreise an der absoluten Spitze, den 5 Top-Wohnungen, bewegte sich im Burgenland bei 3.700 Euro, in der Steiermark bei 8.400 Euro, in Niederösterreich (in Wien-Nähe) bei 10.000 Euro, in Vorarlberg bei 12.000 Euro, in Oberösterreich und Salzburg bei 12.500 Euro, in Kärnten bei 15.000 Euro und in Tirol und in Wien beinahe gleichauf bei 17.500 Euro. Damit ist klar, wo Wohnungs-Luxus zu finden ist: In der Bundeshauptstadt, in den Bergen und an den Alpenseen.



