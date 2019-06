Playstation, Bügelbrett und Haustiere: Das sind die No-Gos in Österreichs Schlafzimmern

- Für die meisten Österreicher (57 Prozent) hat die Spielekonsole

nichts im Schlafzimmer verloren, wie eine aktuelle Studie von

immowelt.at zeigt

- Weitere No-Gos sind Haushaltsgeräte wie Staubsauger oder Bügelbrett

(49 Prozent), Haustiere (48 Prozent) und grelle Wandfarben (43

Prozent)

- Für fast 8 von 10 Österreichern ist das Handy neben dem Bett in

Ordnung

Gemütlich im Bett liegen und ein, zwei Runden zocken - für die Mehrheit der Österreicher ist das ein absolutes Tabu. Denn 57 Prozent tolerieren keine Spielekonsole im Schlafzimmer. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs. Der zum Zocken notwendige Fernseher wird hingegen häufiger geduldet. Die Österreicher schauen zum Einschlafen scheinbar gerne TV: Der Fernseher muss nur bei 33 Prozent der Befragten weichen. Anders sieht es da schon bei Haushaltsgeräten aus - dem zweithäufigsten No-Go. Fast die Hälfte (49 Prozent) verbannt Staubsauger, Bügeleisen und Bügelbrett aus dem Schlafzimmer. Knapp dahinter folgen Haustiere: Für 48 Prozent der Befragten haben Hund und Katze nichts im oder neben dem Bett zu suchen.

Viele Österreicher haben auch bei der Ausstattung des Schlafzimmers klare Vorstellungen. Für 43 Prozent sind grellen Wandfarben oder Tapeten ein Tabu, 42 Prozent akzeptieren keine fehlenden Rollos. Auch die Kleidung sollte ordentlich verstaut sein: Sowohl der Wäscheständer (41 Prozent) als auch herumliegende Schmutzwäsche (39 Prozent) sind bei vielen im Schlafzimmer verboten. Besonders der Wäscheständer nimmt viel Platz weg - häufig besteht in kleinen Wohnungen aber gar keine andere

Möglichkeit als ihn neben dem Bett aufzubauen.

Im Gegensatz zu Playstation, Wäscheständer oder Staubsauger bekommt das Smartphone nur selten ein Schlafzimmer-Verbot. 79 Prozent der Österreicher schlafen mit dem Handy neben dem Bett. Obwohl das Smartphone die meisten bereits den ganzen Tag begleitet, wollen sie scheinbar vor dem Schlafen nochmal die neuen Nachrichten lesen oder in die sozialen Netzwerke checken.

Frauen stört Schmutzwäsche deutlich häufiger als Männer

Generell sprechen Frauen mehr Verbote aus als Männer. So stören sich 61 Prozent der Frauen an der Spielekonsole, während es bei den Männern nur 52 Prozent sind. Beide Geschlechter dulden am seltensten Playstation, Xbox und Co. im Schlafzimmer. Bei der Schmutzwäsche scheiden sich allerdings die Geister. Während 46 Prozent der weiblichen Befragten dreckige Shirts und Hosen aus dem Schlafzimmer verbannen, sind es bei den Männern nur 32 Prozent. Auch beim Wäscheständer, der grellen Wandfarbe oder den fehlenden Jalousien sind Frauen weniger kompromissbereit als Männer. Diese wiederum erteilen häufiger den Haustieren ein Verbot. 51 Prozent bei den Männern stehen 45 Prozent der Frauen gegenüber.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Was würden Sie nicht in Ihrem Schlafzimmer dulden?

- Spielkonsole (Playstation etc.): 57 Prozent

Frauen: 61 Prozent

Männer: 52 Prozent

- Haushaltsgeräte (Staubsauger, Bügeleisen, Bügelbrett): 49 Prozent

Frauen: 53 Prozent

Männer: 44 Prozent

- Haustiere: 48 Prozent

Frauen: 45 Prozent

Männer: 51 Prozent

- Grelle Wandfarbe/Tapete: 43 Prozent

Frauen: 48 Prozent

Männer: 38 Prozent

- Fehlende Verdunklungsmöglichkeiten: 42 Prozent

Frauen: 46 Prozent

Männer: 37 Prozent

- Wäscheständer: 41 Prozent

Frauen: 46 Prozent

Männer: 36 Prozent

- Schmutzwäsche: 39 Prozent

Frauen: 46 Prozent

Männer: 32 Prozent

- Fernseher: 33 Prozent

Frauen: 36 Prozent

Männer: 29 Prozent

- Schminktisch: 21 Prozent

Frauen: 21 Prozent

Männer: 21 Prozent

- Handy/Telefon: 21 Prozent

Frauen: 24 Prozent

Männer: 18 Prozent

- Babybett/Kinderbett: 17 Prozent

Frauen: 18 Prozent

Männer: 15 Prozent

- Keines dieser Dinge stört mich: 6 Prozent

Frauen: 4 Prozent

Männer: 9 Prozent

Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2019" wurden im Februar 2019 österreichweit 500 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.

