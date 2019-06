Gipfeltreffen des Onlinehandels: eCommerce Day 2019 "The Gamechanger" holte nationale & internationale Top-Speaker nach Wien.

240 Besucher bei Österreichs wichtigster eCommerce Veranstaltung. Trustmark Austria Awards verliehen. Partner-Event "International Wachsen mit Google" am 13. Juni.

Wien (OTS) - Das Who is Who der Handelsbranche hat sich am 12. Juni beim alljährlichen eCommerce Day (ehem. Versandhandelstag) des Handelsverbandes getroffen. Der traditionelle Pflichttermin für die österreichische eCommerce Szene sowie Brancheninteressierte fand bereits zum 19. Mal statt, zum dritten Mal gemeinsam mit dem Google-Event International Wachen (13. Juni) im Studio 44 in Wien. Trotz hochsommerlicher Temperaturen verfolgten mehr als 240 Teilnehmer das von Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eröffnete Event.

Unter dem Kongressmotto "The Gamechanger" begeisterten hochkarätige Speaker wie Ex-Skirennläufer Marc Girardelli, Google Austria-Chefin Christine Antlanger-Winter, Stardesignerin Marina Hörmanseder, Unito/Otto-CEO Harald Gutschi, Influencer-Expertin Talin Seifert (diego5 studios), China-Experte Daniel Albrecht (Starke Consulting), idealo International-Chef Bennet Görlitz, Mercateo Country-Managerin Silvia Kollmann, Mastercard Austria Chef Christian Rau und viele mehr das Publikum mit spannenden Insights. Darüber hinaus wurden brandaktuelle Entwicklungen und Studienergebnisse präsentiert, die begehrten Trustmark Austria Awards vergeben und im Rahmen von Panel Discussions innovative Best Practices diskutiert. Ungeachtet des dichten Programms kam auch das Networking nicht zu kurz. Corinna Milborn, Infochefin bei ProSiebenSat1 Puls4, führte als Moderatorin kompetent und charmant durch den Tag.

Unter den zahlreichen Besuchern des eCommerce Days waren u.a.: Günther Pfisterer (Hartlauer), Petra Dobrocka (byrd), Massimiliano de Arcayne (BMDW), Erwin Reisinger (Expert), Wolfgang Erlebach (Premedia), Janine Bessen (Decathlon), Roman Koch (Gebrüder Heinemann), Matthias Zacek (Google Austria), Peter Moser (Tupperware), Christoph Batik (best it), Ursa Doringer (Cards & Systems), Brigitte Möslböck (IKEA), Thomas Twardawa (Gebrüder Götz), Magdalena Pongratz (HOFER), Hans Peter Helminger (Kaiser + Kraft), Rainer Neuwirth (FH Wiener Neustadt), Gernot Ortoff (Kastner & Öhler), Stephanie Reimann (Lagerhaus e-Service), Oliver Jonke (Medianet), Alexander Sova (Microsoft), Anton Weichselbaum (Otto Immobilien), Karin Dorfner (REWE International), Willibald Huber (SPAR), Thomas Vogler (TU Ingolstadt), Markus Österreicher (Wein & Co), Melanie Stangl (Weltbild), uvm.

Den ganzen Nachbericht zur Veranstaltung sowie Pressefotos finden Sie auf www.ecommerce-day.at

