Einladung zum Pressegespräch „Träum dein Wien”

Lass uns Wien verändern!

Wien (OTS) - Wir sind nicht nur seit mehr als 35 Jahren DAS Lokalmedium der Stadt, sondern auch im Herzen echte Wien-Liebhaber. Deshalb ist uns diese Stadt ein besonderes Anliegen.

Wien war schon immer eine Stadt der Träumer. All die beeindruckenden historischen Bauten, die zahlreichen grünen Parks und die inspirierenden kulturellen Räume sind im Grunde wahr gewordene Visionen. Und das meinen wir wörtlich, denn jede Initiative, die Wien zu der Stadt gemacht hat, die wir heute so lieben, fand ihren Anfang in einem Traum eines Menschen.

Uns von der bz–Wiener Bezirkszeitung ist es daher eine Herzensangelegenheit, zu zeigen, dass jeder dazu imstande ist, Wien zu verändern. Alles, was es dazu braucht, einen Traum – und die richtige Plattform.

Und genau die wollen wir bieten: „Träum dein Wien“ ist das neue Zuhause für alle Wiener, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement unsere Stadt im Kleinen wie im Großen besser machen wollen.

Darum laden wir Sie ganz herzlich zum Pressegespräch, u.a. mit Whatchado-Co-Founder und Vorzeigeträumer Ali Mahlodji, ein, um Ihnen von unserem großartigen Traum für Wien zu erzählen.

Datum: Montag, 24. Juni 2019, 10 Uhr

Ort: Lamée Rooftop, Lichtensteg 2, 1010 Wien

(bei Schlechtwetter: Penthouse Hotel Topazz, Lichtensteg 3, 1010 Wien)

Ihre Gesprächspartner:

• Maximilian Schulyok, Geschäftsführer bz–Wiener Bezirkszeitung

• Nikki Gretz-Blanckenstein, Chefredakteurin bz–Wiener Bezirkszeitung

• Ali Mahlodji, Whatchado-Co-Founder

Was wir schon verraten dürfen: Es wird sehr gemütlich. Träumen Sie mit uns gemeinsam auf einer der schönsten Dachterrassen Wiens!

Zur besseren Planbarkeit des Events ersuchen wir Sie uns vorab unter traeumdeinwien@bezirkszeitung.at Bescheid zu geben.

Wien, Österreich

