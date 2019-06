Seamless Air Alliance präsentiert auf der Paris Air Show 2019 Technologien für zukünftige Bordkonnektivität

Paris (ots/PRNewswire) - Bald gehören die Schwierigkeiten des Internetzugangs an Bord der Vergangenheit an, denn die nächste Generation der Bordkonnektivität kommt in Kürze zum Einsatz. Die Seamless Air Alliance präsentiert einige ihrer Schlüsseltechnologien, die Teil der Spezifikation sind, die im Rahmen ihrer Mitgliedschaft von branchenführenden Unternehmen entwickelt wird.

Am ersten Tag der Paris Air Show 2019 führt die Seamless Air Alliance mit Hilfe ihrer Mitglieder GlobalReach Technology, Sprint und Boingo sichere und nahtlose Verbindungen zu leistungsstarkem WLAN an Bord mithilfe von Hotspot 2.0-WLAN-Diensten. Außerdem werden die Möglichkeiten diskutiert, die 5G der Luftfahrtindustrie bietet.

Hotspot 2.0 ist ein wichtiges Instrument, das Teil der umfangreichen Arbeit der Seamless Air Alliance in den Bereichen WLAN-, Mobilfunk- und 5G-Technologien ist. Gleichzeitig fördern die Mitgliedsunternehmen offene Standards für Equipment zur Inflight-Konnektivität.

"Diese Aktion ist ein großer Schritt für das Allianzbündnis, um die Fortschritte zu verdeutlichen, die in den letzten Monaten erzielt wurden. Wir wollen den Fluggesellschaften mehr Kontrolle über das Konnektivitätserlebnis für ihre Passagiere geben. Offene Spezifikationen werden die Kosten und den Aufwand für die Fluggesellschaften senken und zu einem besseren Flugerlebnis für Milliarden von Passagieren auf der ganzen Welt führen", so Jack Mandala, CEO der Seamless Air Alliance.

"Die Seamless Air Alliance verspricht branchenweite Fortschritte, die das Leben unserer Kunden verbessern. Die nahtlose Konnektivität vom Flughafen bis in die Flugzeugkabine ermöglicht ein völlig neues Maß an Komfort, Produktivität und Unterhaltung für Reisende", verkündete Doug Smith, Vizepräsident für Produktmarketing und Innovation bei Sprint.

Schon heute nutzen Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt die Hotspot-2.0-Technologie, um automatisch Endgeräte zu konfigurieren, die sich mit den erforderlichen Verschlüsselungsprotokollen und ohne jegliche Benutzerinteraktion mit ausgewählten WLAN-Netzwerken an Flughäfen, Hotels und anderen Orten verbinden. Auf die gleiche Weise können die Zugangsdaten von Hotspot 2.0 verwendet werden, um die Betreibernetze zu erweitern und so eine nahtlose Bordkonnektivität für Passagiere der teilnehmenden Betreiber zu gewährleisten.

Mark Carter, Programmleiter bei GlobalReach Technology sagte: "WLAN ist für heutige Reisende von entscheidender Bedeutung. Fluggäste wollen in der Luft für Arbeit, Unterhaltung und Kommunikation verbunden bleiben, was ein leistungsstarkes WLAN an Bord unerlässlich macht. Um das Erlebnis auf dem Flughafen und an Bord zu optimieren sowie die Zufriedenheit und die Loyalität der Passagiere zu verbessern, bietet Hotspot 2.0 den Fluggästen eine sichere und reibungslose Konnektivität über mehrere Geräte und Flugzeuge hinweg."

"Boingo startete 2013 den weltweit ersten großflächig angelegten kommerziellen Hotspot 2.0, Boingo Passpoint, auf dem Chicago O'Hare International Airport," sagte Dr. Derek Peterson, Technikvorstand bei Boingo. "Heute steuern wir den sicheren, nahtlosen Passpoint-Verkehr verschiedener Fluggesellschaften auf Flughäfen, in Stadien und an anderen großen Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt. Boingo ist auf dem Boden bereits ein führender Anbieter von Konnektivität und wir freuen uns darauf, zusammen mit den Partnern der Seamless Air Alliance die neue Generation der Vernetztheit an Bord zu einzuführen."

Mit dem Ziel, eine breite Palette von Mitgliedschaften zu begünstigen, hat die Seamless Air Alliance eine neue Mitgliederstruktur angekündigt, die es Fluggesellschaften jeder Größe ermöglichen soll, sich anzuschließen und teilzunehmen. Um mehr darüber zu erfahren oder mit der Aufnahme in die Seamless Air Alliance zu beginnen, fordern Sie bitte ein Mitgliedspaket per E-Mail unter (membership @ seamlessalliance.com) an oder rufen Sie unter (510-492-4028) an.

Das nächste Treffen der Mitglieder der Seamless Air Alliance findet vom 10. bis 11. Juli 2019 in der ehemaligen BBC-Zentrale in White City, West London statt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.SeamlessAlliance.com.

Besucher der Paris Air Show 2019 finden die Seamless Air Alliance vom 17. bis 20. Juni im Ausstellungszentrum in der Halle 6 am Stand B49.

