Fragwürdige Praktiken von Gutachtern in Pensionsverfahren zur Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Wer wegen einer schwerwiegenden Erkrankung um eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension ansucht, muss sich einem Sachverständigen-Gutachten unterziehen. In dieser an und für sich schon belastenden Situation ist Fingerspitzengefühl der Gutachter/-innen gefragt. In der Sozialrechtsberatung häufen sich seit Jahren jedoch Beschwerden über die Gutachter/-innen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und gerichtliche Sachverständige.

Bei einer Pressekonferenz am Montag, 24. Juni 2019, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse einer Befragung unter betroffenen oberösterreichischen AK-Mitgliedern. Sie fühlen sich respektlos, unfreundlich und herablassend behandelt und beklagen: Fragwürdige Praktiken von Gutachtern in Pensionsverfahren zur Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Vizepräsident Harald Dietinger zur Verfügung.

Datum: 24.06.2019, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

