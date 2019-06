Erste Fachmesse für niederösterreichische Bibliotheken

LR Schleritzko: Regelmäßiger Austausch der Bibliothekarinnen und Bibliothekare

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich verwandelte sich die NÖ Landesbibliothek St. Pölten in ein Messezentrum. In Kooperation mit „Treffpunkt Bibliothek“ wurde erstmals die Fachmesse „biblio aktiv“ veranstaltet, die den engagierten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren die Möglichkeit bot, sich mit Anbietern und untereinander zu vernetzen.

„Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme an der ersten Fachmesse für die niederösterreichischen Bibliotheken, was auch aufzeigt, wie aktiv und interessiert die Bibliothekarinnen und Bibliothekare in unserem Land sind“, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko bei seinem Besuch in der NÖ Landesbibliothek. „Die niederösterreichischen Bibliotheken sind mehr als ‚nur‘ Orte des Buchverleihs, sie sind Orte der Begegnung und Kommunikation für alle Generationen, weshalb es uns wichtig ist, dass unterschiedliche Aktivitäten in den Bibliotheken gesetzt werden, die wir auch durch jährliche Förderungen unterstützen“, so Schleritzko abschließend.

„Die Zusammenarbeit und Kooperation mit ‚Treffpunkt Bibliothek‘, den öffentlichen Bibliotheken und der NÖ Landesbibliothek wird in Zukunft vertieft werden, um neue Serviceangebote zu schaffen und Synergien optimal zu nutzen“, freut sich Roman Zehetmayer, Leiter der NÖ Landesbibliothek und des NÖ Landesarchivs.

Neben 31 Ausstellerinnen und Ausstellern hatten die Bibliothekarinnen und Bibliothekare die Möglichkeit, sich bei Kurzvorträgen ein genaues Bild über die Angebote zu machen. Auch die Vernetzung kam nicht zu kurz – in Kooperation mit „So schmeckt Niederösterreich“ haben heimische Gastronomen für den kulinarischen Teil der Veranstaltung gesorgt.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Mobil 0676/812-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at, bzw. Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, Birgit Hinterhofer, MSc, Telefon 02742/9005-17990 E-Mail birgit.hinterhofer @ fen.at, www.treffpunkt-bibliothek.at.

