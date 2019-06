Lotto: Abermals Solo-Sechser – Steirer gewinnt 1 Million Euro

Jackpot beim Joker, und jetzt Baumhaus-Urlaub gewinnen

Wien (OTS) - Erstmals seit mehr als zwei Jahren entschied sich Fortuna am vergangenen Sonntag wieder für „sechs Richtige“, die ausschließlich aus ungeraden Zahlen bestanden. Und genau diese Kombination, nämlich 3, 15, 25, 35, 37 und 45, setzte der Computer als Quicktipp auf die Quittung eines Spielteilnehmers aus der Steiermark. Es war dies der bereits dritte Solo-Sechser in Folge, und er bescherte dem Oststeirer einen Gewinn von exakt 1 Million Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Jackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Steirer und ein Kärntner waren hier ebenfalls per Quicktipp erfolgreich und gewannen jeweils rund 88.500 Euro.

Luxus-Baumhaus-Urlaub

Bei Lotto gibt es jetzt traumhafte Luxus-Urlaube in der obersten Regenwald-Etage zu gewinnen: Ein besonderes Urlaubs-Erlebnis mitten in der Natur und doch mit allem erdenklichen Komfort. Unter allen Tipps der vier Ziehungen von 12. bis 23. Juni 2019 werden 45 Luxus-Baumhaus-Urlaube für zwei Personen – wahlweise in Thailand oder Südafrika – inkl. Business-Class-Flügen und 5.000 Euro Taschengeld verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Wochenende keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination, und so wird am Mittwoch ein Jackpot ausgespielt. Im Topf werden dann rund 300.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.06.2019

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 88.498,30 116 Fünfer zu je EUR 905,90 185 Vierer+ZZ zu je EUR 170,40 4.207 Vierer zu je EUR 41,60 4.348 Dreier+ZZ zu je EUR 18,10 58.072 Dreier zu je EUR 5,40 174.597 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 15 25 35 37 45 Zusatzzahl: 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6.06.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 46 Fünfer zu je EUR 5.549,40 2.551 Vierer zu je EUR 16,90 39.081 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 9 19 27 34 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.06.2019

JP Joker, im Topf bleiben EUR 179.084,86 – 300.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 844 mal EUR 88,00 9.238 mal EUR 8,00 89.069 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 0 0 4 1 7

