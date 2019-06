Brigittenau: „Alpenkönig und Menschenfeind“ am 18.6.

Wien (OTS/RK) - Ferdinand Raimunds (1790 – 1836) Zauberspiel „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ wird am Dienstag, 18. Juni, ab 19.00 Uhr, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) aufgeführt. Im dortigen Festsaal gastiert das beliebte Bühnen-Ensemble „Wiener Lustspieltheater“ (Direktion: Heinz Haiden). Zur Vorführung gelangt die wundersame Geschichte des betuchten Herrn von Rappelkopf, der ein wahrhaft unguter Geselle ist. Der Alpenkönig Astragalus konfrontiert den Gutsbesitzer mit seinem gar garstigen Tun und in weiterer Folge verwandelt sich der Menschenfeind doch noch in einen Menschenfreund. Die Vorstellung wird seitens des Bezirks gefördert und vom Verein „Kulturring Brigittenau“ organisiert. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen über alle kulturelle Angebote im Amtsgebäude am Brigittaplatz 10 erhalten Interessenten vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 115. Erteilung von Auskünften per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Ferdinand Raimund (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ferdinand_Raimund

Ferdinand Raimund (AEIOU – Austria-Forum): www.aeiou.at/aeiou.encyclop.r/r084775.htm

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

