ÖH: "Zwei erfolgreiche Jahre"

Die Bundesvertretung zieht Bilanz und präsentiert das "Forum Hochschule"

Wien (OTS) - Das Vorsitzteam blickt auf zwei erfolgreiche Jahre ÖH Exekutive zurück. Neben dem Resümee wurde auch eines der wichtigsten Projekte dieser Exekutive präsentiert. “Mit dem "Forum Hochschule" haben wir einen ganz konkreten Vorschlag, wie eine Hochschule im Sinne der Studierenden aussehen könnte." betont Hannah Lutz vom Vorsitzteam. „Wir Studierende haben ein Recht auf Mitbestimmung, wenn es um die Gestaltung unserer Hochschulen geht“ ergänzt Lutz.



Zufrieden zeigt sich die Exekutive auch mit der Steigerung der Wahlbeteiligung. "Wir haben die Trendwende geschafft, das erste Mal seit fast zehn Jahren ist die Wahlbeteiligung wieder gestiegen." so Johanna Zechmeister vom Vorsitzteam. Neben der gestiegenen Wahlbeteiligung sind auch die steigenden Beratungszahlen eine Bestätigung für die Arbeit der vergangenen zwei Jahre. „Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist der Service für die Studierenden. Die erhöhte Nachfrage bestätigt uns zwar in unserer Arbeit zeigt aber auch, dass die Wohn- oder Lebenssituation für Studierende immer angespannter wird.“ so Zechmeister weiter.



Den schwarz-blauen Plänen, flächendeckende Studiengebühren einzuführen konnte in der vergangenen Periode noch ein Riegel vorgeschoben werden. "Mit uns wird es bestimmt keine Studiengebühren geben. Wir kämpfen für den freien und offenen Hochschulzugang!" zeigt sich Marita Gasteiger vom Vorsitzteam kämpferisch. Nur dem massiven Protest von Seiten der ÖH mit einer damit verbundenen Kampagne ist es zu verdanken, dass dieser Angriff gegen die Studierenden abgewehrt werden konnte.



„Die ÖH ist die laute Stimme aller Studierenden. Sie wird auch in Zukunft für die Studierenden kämpfen und sich weiter auf allen Ebenen für sie einsetzen.“ so das Vorsitzteam abschließend.

