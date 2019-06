350 Besucher bei Eröffnung des Windparks Dürnkrut-Götzendorf II

Acht Windkraftanlagen von Windkraft Simonsfeld AG und WEB Windenergie AG liefern Strom für 18.000 Haushalte

Ernstbrunn (OTS) - Rund 350 Windkraftfreunde besuchten bei schwül-heißem Wetter das Eröffnungsfest von Windkraft Simonsfeld AG und WEB Windenergie AG im Windpark Dürnkrut-Götzendorf II. Insgesamt acht Windenergieanlagen haben WEB Windenergie AG und Windkraft Simonsfeld AG im Windpark Dürnkrut-Götzendorf II errichtet. An einem der besten und ertragsstärksten Windstandorte Österreichs werden die neuen Anlagen jährlich rund 71,5 Millionen kWh sauberen, regional erzeugten Ökostrom produzieren – und damit rund 18.000 Haushalte versorgen können.

Gerald Haasmüller, Bgm. von Velm-Götzendorf freute sich über die vielen BesucherInnen und den positiven Zuspruch aus seiner Gemeinde. Und darüber, dass „die neuen Windkraftanlagen an diesem windträchtigen Standort nun noch mehr umweltverträgliche Energie erzeugen werden!“

Herbert Bauch, Bgm. von Dürnkrut, wies darauf hin, dass es „zwischen Dürnkrut und Zistersdorf nicht viel gibt außer viel Wind!“ Diesen gelte es zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. Er bedauerte, dass auf seinem Gemeindegebiet „diesmal nur eine Anlage steht. Ich bin aber sicher, dass dies heute nicht die letzte Windparkeröffnung gewesen ist.“

Martin Steininger, Vorstand der Windkraft Simonsfeld AG, hob hervor, dass die Windkraft Simonsfeld nunmehr bereits 83 Windkraftanlagen im Weinviertel betreibe und damit mehr umweltfreundlichen Strom erzeugt, als alle Privathaushalte im Weinviertel jährlich verbrauchen. „Die Errichtung des Windparks und der Ausbau sauberer, regionaler Energie bei uns im Weinviertel ist unser Beitrag zum Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe!“ Die Eröffnung heute zeige, dass „die Menschen den Ausbau der Windenergie unterstützen! Wir werden uns daher hoffentlich noch öfter bei einer Windpark-Eröffnung sehen!“

Frank Dumeier, Vorstandsvorsitzender der WEB Windenergie AG, betonte, dass die breite gelebte Bürgerbeteiligung sowie die gute Unterstützung der Bürgermeister und Gemeinderäte wesentlich dazu beigetragen haben, dass dieses Gemeinschaftsprojekt zustande gekommen sei. „Mit dem Windpark werden pro Jahr fast 50.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geliefert, darüber hinaus können die Bürger der Standortgemeinden auch noch vergünstigt Grünstrom beziehen. Durch die fruchtbare Kooperation von W.E.B und Windkraft Simonsfeld sollen in der Region auch in Zukunft noch weitere Projekte entstehen, denn um die österreichischen Ziele bis 2030 zu erreichen, gibt es noch viel zu tun.“

René Lobner, Abgeordneter zum NÖ Landtag und Bgm von Gänserndorf, freute sich, dass „bei Windkraft der Bezirk Gänserndorf die Nummer eins aller niederösterreichischen Bezirke ist und damit vor allem auch viele Arbeitsplätze und Green Jobs in der Region geschaffen wurden!“

Den vielen Besuchern wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten: So gab es ein eigens gebrautes „WindCraftBeer“ zu verkosten, die Windrad-Plattler aus Oberösterreich lieferten eine begeisternde, schweißtreibende Darbietung und im Rahmen einer „Aerial Silk Show“ lieferte eine Akrobatin eine Performance in schwindelerregender Höhe – Nervenkitzel pur.

Daneben gab es auch Information zum Windpark und die Möglichkeit, Anlagen zu besichtigen. Kinder vergnügten sich bei Spiel und Spaß mit dem “Wilden Wind“. Im Besucherzelt war für ausreichend Speis und Trank gesorgt.

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz im Weinviertel (NÖ) betreibt 84 Windkraftwerke in Österreich und zwei in Bulgarien. Die Stromproduktion liegt in einem durchschnittlichen Windjahr bei rund 525 Millionen kWh. Dies entspricht dem Verbrauch von über 131.000 Haushalten. Rund 1.900 Personen sind am Unternehmen beteiligt. An der Windkraft Simonsfeld AG kann sich jeder Interessierte beteiligen. Infos unter www.wks-handelsplatz.at

Die WEB Windenergie AG ist ein internationales Energiewendeunternehmen mit Hauptsitz in Niederösterreich. An 100 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien, Frankreich, Italien, Kanada und den USA betreibt die W.E.B derzeit 266 Kraftwerke. Im Jahr 2018 produzierte das Unternehmen knapp 1.000 GWh sauberen Strom für mehr als 700.000 Menschen. Mit 4.000 Aktionären ist die W.E.B Österreichs größte Publikumsgesellschaft im Bereich erneuerbare Energie.

Rückfragen & Kontakt:

Windkraft Simonsfeld AG

Roman Gepp, Kommunikation und PR

Tel.: +43 664 9631862

roman.gepp @ wksimonsfeld.at



WEB Windenergie AG

DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Kommunikation und Investor Relations

Tel.: +43 664 9627004

beate.zoechmeister @ windenergie.at