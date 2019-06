Smart Spaces: Wie Technologie unseren Arbeitsalltag verändert

Digital Business Trends am 27. Juni in Wien - Expertenrunde diskutiert darüber wie sich Arbeitsweisen in digitalen Arbeitswelten ändern

Wien (OTS) - Von neuartiger Gebäudetechnik über innovative Konzepte – wer hat noch kein „Lab“? – bis zum digitalen Arbeitsplatz. Menschen agieren künftig in sogenannten Smart Spaces – umgeben von nützlichen Helferlein, zahlreichen Sensoren und Hightech-Tools.

Wie passt sich die Umgebung dem Menschen an? Wie reagiert sie auf seine Bedürfnisse? Welche Auswirkungen auf Wohlbefinden und Produktivität sind möglich? Wie verändert sich die Kommunikation in der Arbeitswelt der Zukunft? Und wie können Organisationen mit all diesen Entwicklungen Schritt halten?

Die Keynote beim DBT-Event am Donnerstag, den 27. Juni 2019, ab 19:30 Uhr, im Haus der Musik in Wien, hält Sabine Zinke (M.O.O.CON). Mit ihr diskutieren im Anschluss Expertinnen und Experten – u. a. Christoph Truppe (Mindshare) und Bernhard Wiesinger (A1 Telekom Austria).

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr

Eine Video-Zusammenfassung des Abends wird anschließend unter www.dbt.at abrufbar sein.

Über Digital Business Trends:

Die Veranstaltungsreihe Digital Business Trends (DBT) wird gemeinsam von APA - Austria Presse Agentur und styria digital one (sd one) organisiert und von Partnern (Unternehmen, Organisationen und Medien), die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten wollen, getragen. Im Rahmen von insgesamt zehn Veranstaltungen pro Jahr trifft sich die digitale Community zum Meinungsaustausch und Networking im real life und spricht über Markenentwicklungen, Technologien und Innovationen.



