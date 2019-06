Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

170 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 16. Juni 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker und jeweils ein Fußgänger, ein Fahrrad-Lenker, ein E-Bike-Lenker und ein Motorfahrrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag, 15. Juni 2019, im Bezirk Kitzbühel, Tirol, bei dem ein Motorrad-Lenker ums Leben kam. Der Motorrad-Lenker setzte zum Überholen an und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß und der Motorrad-Lenker stürzte von seinem Fahrzeug. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Motorrad-Lenker noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Am Wochenende verunglückten fünf Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße, drei auf einer Gemeindestraße und zwei auf einer Bundesstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, zwei in Oberösterreich und je einer in Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in fünf Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in zwei Fällen Überholen. In zwei Fällen konnte die Unfallursache noch nicht geklärt werden. Einer der acht Verkehrstoten war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 16. Juni 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 170 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 173 und 2017 162.

