60 Jahre KFV: Voller Einsatz für die Sicherheit in der Steiermark

Graz (OTS) - Wie gefährlich war Autofahren noch vor Jahrzehnten? Seit wann gibt es Gurtsysteme in Fahrzeugen oder überhaupt Tempolimits? Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) feiert gemeinsam mit Landesrat Johann Seitinger und Verkehrslandesrat Anton Lang sowie weiteren Partnern und Mitstreitern sein 60-jähriges Jubiläum und nimmt dies zum Anlass, um im Rahmen einer mehrtägigen Sicherheitstour von 17. bis 19. Juni 2019 den Karmeliterplatz ganz unter das Motto Unfallprävention zu stellen.

Graz, 17. Juni 2019. Unfallprävention spielte in den Gründungsjahren des KFV noch eher eine Nebenrolle. So starben vor knapp 60 Jahren in der Steiermark noch mehr als 300 Menschen (1961 zum Start der Aufzeichnungen: 308) an den Folgen eines Autounfalles. Damit konnten in der Steiermark die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1961 um knapp 78 Prozent reduziert werden (1961/308 bis 2018/67). „Das Land Steiermark hat im Bereich Verkehrssicherheit in den letzten Jahrzehnten bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen. Der Rückgang der Unfallzahlen zeigt, dass die bislang umgesetzten Maßnahmen und langfristigen Programme wirken“, so Landesrat Johann Seitinger.

„Durch eine gezielte Bewusstseinsbildung und nachhaltige Maßnahmen in der Verkehrssicherheitsarbeit ist das Land Steiermark Schritt für Schritt sicherer geworden. So gilt das gemeinsame Projekt Tempo 30 vor Schule bereits heute als Vorzeigeprojekt mit Vorbildwirkung für ganz Österreich“, erklärt Verkehrslandesrat Anton Lang.

Insbesondere die Stadt Graz sowie die Gemeinden Kapfenberg und Gleisdorf haben in den letzten Jahren einen großen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet und gelten als steirische Spitzenreiter in Bezug auf die gemeinsam mit dem KFV realisierten Verkehrssicherheitsprojekte. Aus diesem Grund wurden diese Gemeinden im Rahmen der KFV Sicherheitstour für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet.

60 Jahre Kuratorium für Verkehrssicherheit – Feiern Sie mit!

„Das strategische Ziel des KFV ist es, durch umfassende Präventionsarbeit heute einen Mehrwert für das Leben von morgen zu schaffen. Das Jubiläum ist für uns daher ein willkommener Anlass, nicht nur Vergangenes Revue passieren zu lassen, sondern vor allem auch unseren Blick für die Herausforderungen der Zukunft zu schärfen“, betont KFV-Direktor Dr. Othmar Thann. Unter dem Motto „Sicher Leben“ wird den Besuchern der KFV Sicherheits-Tour ein umfangreiches Rahmenprogramm zu verschiedensten Themenbereichen der Prävention geboten. Mitmachstationen und Demonstrationen laden dazu ein, aktiv in die Welt der Sicherheitsforschung einzutauchen. Gemeinsam mit Experten können Interessierte hautnah erleben, wie Sicherheitsgurte beim Aufprall Leben retten können, wie viele Meter man im Blindflug mit dem Auto bei Ablenkung zurücklegt, welche Chancen, aber auch Risiken, neue Technologien im Haushalt mit sich bringen und wie neue Mobilitätsformen den Alltag der Menschen verändern werden. Alle Stationen werden von KFV Experten betreut, die den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich ist auch Sicherheitsexperte HELMI mit auf Tour und freut sich, Klein und Groß beim Meet & Greet begrüßen zu dürfen. Ebenfalls bei allen Tourstopps mit vor Ort: eine mobile Ausstellung in Form einer Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Sicherheitsarbeit. Auf anschauliche Weise erfahren die Besucher, welche Maßnahmen dazu geführt haben, die Zahl der Verunglückten im Straßenverkehr nachhaltig zu senken, warum Sportprävention nicht nur für Profisportler ein Muss ist und was es zu berücksichtigen gilt, um sich sicher durch die Weiten der digitalen Welt zu bewegen.

TOURDATEN

Tauchen auch Sie ein in die Welt der Sicherheitsforschung und besuchen Sie die KFV Sicherheits-Tour noch an folgenden Terminen:

17.-19.06 Graz, Karmeliterplatz

26.-28.06 Klagenfurt, Neuer Platz

18.-20.09 Innsbruck, Eduard Wallnöfer-Platz

09.-11.10 Salzburg, Vorplatz Unipark Nonntal

16.-18.10 Bregenz, Platz der Wiener Symphoniker

Öffnungszeiten: jeweils von 09:00 bis 17:00

