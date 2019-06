Neu bei RTL II: "Wir werden Hebamme!" (FOTO)

München (ots) -

- RTL II-Doku über den wohl ältesten Beruf der Welt: Hebamme

- Der Alltag von zwei Hebammenschülerinnen

- Ausstrahlung: Mittwoch, 19. Juni um 20:15 Uhr bei RTL II

Hebamme: Der wohl älteste Beruf der Welt und der Traumjob für viele junge Frauen, der so viel mehr als nur eine Arbeitsstelle ist. Innerhalb von drei Jahren lernen die Auszubildenden den fachkundigen Umgang mit Mutter und Kind. Im Vordergrund stehen dabei Eigenschaften wie Empathie und Verantwortungsgefühl, die in keinem Lehrbuch stehen und die Anwärter jeden Tag aufs Neue herausfordern. RTL II begleitet die beiden Auszubildenden Neele (23) und Nina (38) in ihrem Alltag zwischen großen

Gefühlen und medizinischen Wissen.

In Deutschland gibt es rund 24.000 Hebammen. Jährlich treffen rund 1.000 Auszubildende die Entscheidung, diesen Job zu ergreifen. Anatomie, Kinderheilkunde oder Pharmakologie sind nur ein paar Beispiele von insgesamt 14 Fächern, die es zu pauken gilt. In "Wir werden Hebamme!" begleitet RTL II die Hebammenanwärterinnen Neele (23) und Nina (38). Beide sind Auszubildende am Klinikum Oldenburg und stehen kurz vor dem Abschluss-Examen.

Neele hatte schon in der Grundschule das klare Ziel vor Augen Hebamme zu werden. 15 Jahre später ergattert sie einen der begehrten Ausbildungsplätze. Die 23-Jährige kann noch gar nicht glauben, dass sie in nur wenigen Monaten Geburten eigenständig leiten soll. Ihre Freundin Nina hat da schon mehr Berufserfahrung: Die 38-Jährige ist bereits gelernte Krankenpflegerin und erfüllt sich mit der Hebammenausbildung einen lang gehegten Traum. Doch neben Büffeln und Schichten im Kreißsaal, ist

sie auch selbst Mutter und kümmert sich um ihre beiden Töchter.

Die RTL II-Doku begleitet zwei junge Frauen auf dem Weg zu ihrem Traumberuf. Drei Jahre haben sie Zeit um von Beobachterinnen zu selbstständigen Hebammen zu werden. Werden Neele und Nina die Prüfungen meistern? Die beiden hoffen und glauben es - doch wie eine Geburt läuft nicht alles nach Plan.

Produziert wird die Sendung von der sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH

"Wir werden Hebamme!" am Mittwoch, den 19. Juni 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II. Die Folge ist im Anschluss 30 Tage lang bei www.tvnow.de verfügbar.

