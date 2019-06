Fotos „Von Neustift nach Indien“ im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Hans Scheikl ist ehrenamtlicher Bezirkshistoriker, Leiter der Bezirksmuseums Döbling und ein erfahrener Fotograf. Im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) zeigt der Museumschef am Dienstag, 18. Juni, eine Foto-Ausstellung mit dem Titel „Von Neustift am Walde nach Indien“. Laut einer Ankündigung des Museums sind „Impressionen einer Reise zu den Juwelen Nord- und Südindiens“ zu sehen. Um 19.00 Uhr beginnt der Bilder-Abend. Der Eintritt ist gratis. Auskunft: Telefon 368 65 46.

Letzte Besichtigung: Mittwoch, 26.6. (9.30 bis 11.30 Uhr)

Nach der Auftaktveranstaltung können Scheikls Aufnahmen noch an vier Tagen betrachtet werden: Mittwoch, 19. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Samstag, 22. Juni, von 15.00 bis 17.00 Uhr, Montag, 24. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr, und Mittwoch, 26. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Generell ist der Zutritt frei. Spenden des Publikums verwendet das Museumsteam für künftige Projekte. Die eindrucksvollen Abbildungen entstanden bei einer Studienreise im Februar 2019. 48 Fotografien im Großformat und in Farbe (Sehenswürdigkeiten, Alltagsleben der Menschen, Fauna und Flora, u.v.a.) hat Hans Scheikl für die Präsentation ausgewählt. Vom „Goldenen Dreieck“ Delhi, Agra und Jaipur bis zu Mysore (bekannt als „Stadt der Düfte“) und den „Backwaters“ von Kerala hat der bunte Bilderreigen vielerlei Facetten. Mehr Informationen zur aktuellen Schau fordern Interessierte via E-Mail an: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

