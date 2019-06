VORAB: Energie-Experte Volker Quaschning rät zu raschem Ausbau der Wasserkraft in Österreich

Der deutsche Energieforscher plädiert außerdem für einen raschen Ausstieg aus Öl – und Gasheizungen und eine CO2-Abgabe nach Vorbild der Schweizer Lenkungsabgabe.

Wien (OTS) - Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und Mitgründer der #scientists4future-Inititative warnt im Gespräch mit Bau.Briefing.One davor, sich bei der Erreichung der Klimaziele bloß auf die Einführung einer CO2-Steuer zu verlassen. Vielmehr seien unbedingt flankierende Maßnahmen nötig: „Wir müssen nicht die CO2-Steuer einführen und glauben, dass alles gut wird. Die CO2-Steuer ist ein rein ökonomisches Instrument, mit der ich Handlungen in eine gewisse Richtung lenken kann. Das bringt der Energiewende jedoch nichts, wenn man nicht auch gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren forciert.“, so Quaschning in dem Interview, das am Dienstag, dem 18. Juni exklusiv in Bau.Briefing.One (https://bau.briefing.one) erscheinen wird.

Für Deutschland bedeute dies insbesondere, die Windkraft auszubauen und dafür auch gesetzliche Rahmenbedingungen zu verändern: „In Deutschland ist die Situation in der Windenergie derzeit total verfahren. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich gar keinen Zubau der Windkraft mehr haben“, sagt Quaschning. „Wir brauchen über alle Bundesländer hinweg ungefähr zwei Prozent der Landesfläche, um Deutschland einigermaßen klimaneutral versorgen zu können. Sowohl in Nord-, als auch in Süddeutschland muss die Windkraft deshalb deutlich ausgebaut werden“. Auch der schnelle Ausstieg aus Gas – und Ölheizungen wäre nötig. In Österreich sei insbesondere der Ausbau der Wasserkraft vorrangig.

Das ganze Interview mit Volker Quaschning erscheint exklusiv in Bau.Briefing.One, dem Insider-Newsletter für Energiewirtschaft und Gebäudeeffizienz. Die Einzelausgabe kann online unter https://bau.briefing.one bestellt werden, das Drei-Monats-Abo kostet einen Euro.

Bau.Briefing.One erscheint alle vierzehn Tage.

