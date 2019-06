FPÖ-Hafenecker: „Auftritt von Kurz mit dubiosem Guru sehr befremdlich“

Wien (OTS) - Als „sehr befremdlich“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker den gestrigen Auftritt von ÖVP-Obmann Kurz gemeinsam mit dem dubiosen australischen Prediger Guru Ben Fitzgerald. „Mit diesem sektenähnlichen Verhalten wurde eine klare Grenze überschritten. Wenn jemand wie Fitzgerald nach einer Drogendealerkarriere behauptet, Jesus getroffen zu haben und dann 10.000 Menschen in der Wiener Stadthalle auffordert, Sebastian Kurz zu huldigen, ist das nicht nur peinlich, sondern bedenklich“, so Hafenecker, der Kurz daran erinnert, dass in Österreich die Trennung von Staat und Kirche gelebt wird. Ein Spitzenpolitiker sollte sich daher für eine solche Aktion nicht hergeben.

Der FPÖ-Generalsekretär weiter: „Ich habe großen Respekt vor dem christlichen Glauben und bin selbst praktizierender Katholik. Aber dieser Auftritt hat nichts mit traditioneller Religionsausübung zu tun, sondern wirkt sektenhaft und ist in dieser Form daher abzulehnen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at