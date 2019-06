Sanierung Ortsdurchfahrt Au am Leithaberge abgeschlossen

Gesamtbaukosten von 68.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 155 im Ortsgebiet von Au am Leithaberge wurde samt Nebenflächen auf einer Länge von rund 195 Metern saniert. In einer Bauzeit von rund einer Woche führten die Arbeiten die Firma Strabag aus Bruck an der Leitha aus. Abschließend werden noch die Kanaldeckel höhenmäßig den neuen Gegebenheiten angepasst.

Die Gesamtbaukosten betragen rund 68.000 Euro, wovon rund 56.000 Euro vom Land Niederösterreich und etwa 12.000 Euro von der Marktgemeinde Au am Leithaberge getragen werden. Im Zuge des Projektes wurden die Fahrbahn abgefräst und eine neue Tragschicht und eine neue Deckschicht wieder aufgebracht. Die Fahrbahn wurde mit einer Breite von 6,5 Metern ausgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

