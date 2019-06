Abgängige wird aufgegriffen und beißt Polizisten in den Oberarm

Wien (OTS) - 16.06.2019, 20:05 Uhr

3., Stadtpark bzw. Invalidenstraße

Beamte griffen im Stadtpark eine von einer Sozialeinrichtung als abgängig gemeldete 15-Jährige auf und verbrachten sie zur Abklärung der weiteren Vorgehensweise in die Polizeiinspektion Wien-Mitte. Schon am Weg dorthin verhielt sie sich äußerst aggressiv und äußerte lautstark den Unmut über das Einschreiten der Polizisten. Auch auf der Polizeiinspektion beruhigte sie sich nicht und trat einen Beamten. Als sie fixiert wurde, biss sie einem Polizisten in den Oberarm. Die Jugendliche wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt und schließlich zur Sozialeinrichtung zurückgebracht und dort ihrem Betreuer übergeben.

