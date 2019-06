TB Joshua richtet Veranstaltung in Nazareth, Israel, aus

Nazareth, Israel (ots/PRNewswire) - Der prominente nigerianische Kleriker T.B. Joshua kommt für eine zweitägige Veranstaltung im Amphitheatre of Mount Precipice (Amphitheater am Berg des Abgrunds) nach Nazareth, Israel - dem historischen Heimatort von Jesus Christus.

Die Veranstaltung mit dem Titel 'Nazareth Meeting With TB Joshua' ist für Sonntag, den 23. und Montag, den 24. Juni 2019 geplant und wird voraussichtlich Tausende von ausländischen Pilgern nach Israel bringen.

Joshua hat schon mehrere hochkarätige internationale Events durchgeführt, hauptsächlich in Lateinamerika und Asien. Dies wird die erste Veranstaltung im Nahen Osten sein.

"Nazareth ist ein schlichter Ort mit Menschen, die in Frieden leben. Unser Ziel ist es, einander genauso zu lieben wie uns selbst, und bei unseren Treffen ist jeder willkommen", erklärte die Kirche in einem Statement.

"Wir möchten ein Segen für jeden sein, der mit uns interagiert, unabhängig von seinem religiösen oder politischen Hintergrund".

Berichten zufolge wirkt sich der Besuch Joshuas positiv auf die lokale Wirtschaft aus, da die Hotels im Nordbezirk Israels nach Angaben der führenden Reisebüros Rashid Travel & Tours bereits jetzt ausgebucht sind.

Bei der letzten Veranstaltung der Kirche im britischen Sheffield am 1. Juni 2019 war die FlyDSA Arena - eines der bedeutendsten Sport- und Unterhaltungszentren in Großbritannien - bis auf den letzten Platz gefüllt, und tausende von Menschen warteten außerhalb der Arena, obwohl Joshua selbst gar nicht physisch anwesend war.

Joshua hat Israel bereits mehrfach besucht und sich mit prominenten Würdenträgern wie dem Tourismusminister Yariv Lenin, dem Minister für Kommunikation Ayoob Kara und Rabbi David Lau, Oberrabbiner Israels, getroffen.

Die Veranstaltung wird über Joshuas religiösen TV-Sender Emmanuel TV ausgestrahlt und an Joshuas 1.300.000 YouTube-Abonnenten und 3.500.000 Facebook-Anhänger live übertragen.

Das Amphitheater am Berg des Abgrunds wurde zuletzt vor einem Jahrzehnt genutzt, als Papst Benedikt XVI. dort eine Messe feierte.

INFORMATIONEN ZU TB JOSHUA

T.B. Joshua ist Begründer der Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN), einer internationalen christlichen Kirche mit Hauptsitz in Lagos, Nigeria.

Er ist außerdem Executive Producer von Emmanuel TV, dem YouTube-Kanal eines christlichen Diensts mit den weltweit höchsten Zuschauerzahlen.

Joshua gilt als 'YouTubes beliebtester Pastor', dies aufgrund seiner berühmten Videos, die in mehrere Sprachen übersetzt und mehr als 500.000.000 Mal aufgerufen wurden.

Die SCOAN ist Westafrikas wichtigstes Reiseziel für religiöse Touristen - sechs von zehn Nigeria-Reisenden suchen dieses Ziel auf.

Joshua wurde als einer einflussreichsten Menschen in Afrika gewürdigt und hat zahlreiche internationale Auszeichnungen für sein umfangreiches philanthropisches Werk erhalten.

https://emmanuel.tv/nazareth/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/903346/TB_Joshua.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mary-Jean Nleya: +44-744-288-7420