40 Jahre ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf

LR Bohuslav: Wichtiger Impulsgeber für die Region

St. Pölten (OTS/NLK) - ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, betreibt landesweit 18 Wirtschaftsparks. Ein Wirtschaftspark, der wie kaum ein anderer eine gesamte Region geprägt hat, ist der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf, der heuer sein 40-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Grund trafen sich kürzlich rund 200 Gäste zur Jubiläumsgala. „Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf hat sich in den letzten Jahren zum Innovationsmotor und Impulsgeber für die ganze Region entwickelt, und die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung sind gestellt“, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav, ecoplus-Aufsichtsrat Kurt Hackl und die ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Jochen Danninger.

Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist nach seiner Gründung 1979 zehn Jahre lang brachgelegen und wurde in den Medien als „bestbeleuchteter Acker“ bezeichnet. „Heute, 40 Jahre danach, ist er ein Aushängeschild für Niederösterreich. 103 Unternehmen haben hier ihren Standort, rund 2.200 Menschen arbeiten hier – eine beeindruckende Erfolgsgeschichte“, gratulierte Bohuslav.

Zu den Betrieben der ersten Stunde gehören die beiden großen Lebensmittelproduzenten Kotányi und Manner oder auch die Krameß Metallbau GmbH. Sie wurden im Rahmen der Veranstaltung ebenso vor den Vorhang gebeten wie die „Newcomer“ bena afs steuerberatungs gmbH, Genusskoarl oder die Selectum GmbH. Als Vertreter der angesiedelten Leitbetriebe wurden die SPL Tele GmbH, die Wittmann Battenfeld GmbH und VELUX Österreich präsentiert.

„Jeder der 18 ecoplus Wirtschaftsparks hat ein ganz spezielles Charakteristikum – beim ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist es einerseits die hervorragende Lage direkt an der Autobahn und die unmittelbare Nähe zur Bundeshauptstadt. Gleichzeitig gibt es hier aber auch noch genügend Platz, damit Betriebe wachsen und sich entwickeln können“, erläuterte ecoplus-Aufsichtsrat Kurt Hackl.

Eine Grundlage für diese beispielhafte Entwicklung sind die laufenden Investitionen in den bedarfsorientierten Ausbau der Infrastruktur und in attraktive Mietobjekte. In den vergangenen zehn Jahren wurden so insgesamt 22 Millionen Euro investiert. 2016 wurde mit dem ecocenter Wolkersdorf das erste Mehrmieterobjekt eröffnet, das vom Start weg hervorragend angenommen wurde und gemeinsam mit der „Ersten Bank Start-Up Rampe“ ein attraktives Angebot für Jungunternehmer bildet. Die Nachfrage nach Flächen im ecocenter Wolkersdorf ist nach wie vor ungebrochen – vor wenigen Wochen wurde die vierte Ausbaustufe gestartet.

„Die A 5 eröffnet einigen ecoplus-Wirtschaftsparks zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten. Hier planen wir eine enge Vernetzung zwischen den Wirtschaftsparks in Wolkersdorf, Mistelbach und Poysdorf“, betonten die ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Jochen Danninger.

