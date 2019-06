TV-Tipp: "Faire Mode statt Fast Fashion – eine Gewissensfrage" am 19.6. auf 3sat

Doku zu Wegen aus dem Öko-Desaster mit der Wegwerfmode

Wien (OTS) - Zur Textilbranche gehört ein Industriezweig, der längst mit negativen Superlativen in der Kritik steht. Die Textilproduktion wird wegen enormer Treibhausgasemissionen und wegen des großen Wasserbedarfs für die Baumwollerzeugung zu den größten Umweltsündern gezählt. Das Geschäftsmodell „Fast Fashion“ verschärft die Lage und steht im Ruf, Arbeitskräfte in großem Stil auszubeuten. Heute wird doppelt so viel Bekleidung produziert, wie noch vor fünf Jahren. Die Tragedauer haben wir dabei halbiert. Doch es entstehen zunehmend Lösungen für das Problem.

Die vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Dokumentation „Faire Mode statt Fast Fashion - Kleidung als Gewissensfrage“ der Langbein & Partner Media-Produktion zeigt nicht nur das Problem auf, sondern berichtet über ökologische und ökonomische Gegenmodelle. Dazu zählt die Herstellung neuer und vergessener Fasern, das Re- und Upcycling von Kleidung sowie Orientierungs-Angebote für Konsumentinnen und Konsumenten, um nachhaltige Ware und seriöse Öko-Labels in den Geschäften zu finden.

„Faire Mode statt Fast Fashion - Kleidung als Gewissensfrage“ wird am 19. Juni um 20.15 Uhr auf 3sat gezeigt.

