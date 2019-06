Unternehmer aus Sachsen erhält Excellence-Award als Speaker (FOTO)

Lichtenau (ots) - Am vergangenen Wochenende fand in Stuttgart der 1. Internationale Speaker-Slam satt. Aus 14 Nationen flogen über 170 Vortragsredner am Stuttgarter Flughafen ein, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die Warteliste war groß, um bei diesem Slam dabei sein zu dürfen, nur 66 Speaker wurden für den Slam zugelassen. Die Teilnehmer wurden von einer Experten-Jury der Medien- und Fernsehwelt für ihren Auftritt bewertet. Jeder Teilnehmer hatte nur 5 Minuten Zeit, um das Publikum und das namhafte Experten-Team von der eigenen Überzeugungskraft zu begeistern. Diese Veranstaltung wurde von dem Top-Speaker Hermann Scherer initiiert.

Unter den angetretenen Speakern war auch der Unternehmer Frank Suchy aus Sachsen. Er ist unter den Rednern der Top-Experte zum Thema "Visionäre Unternehmensführung". In seiner bewegenden Rede gab er Einblicke in seine Leben und seine unternehmerische Tätigkeit. Er veranschaulichte, wie er aus seinem Herzen heraus sein Unternehmen zu dem führte, was es heute ist: Ein Produzent von präzisen, hochwertigen Messgeräten, welche weltweit ausliefert werden. Die Jury war so begeistert, dass sogar der Buzzer gedrückt wurde. Frank Suchy wurde für seine hervorragende Rednerleistung mit dem Excellence-Award geehrt.

Er sagte: "Wenn wir aus den Träumen und Visionen unseres Herzen schöpfen, haben wir einen "Leitstern" vor uns, aus dem wir unsere Motivation, Leidenschaft und Kraft erhalten! Unsere Visionen geben uns die Antwort auf das WARUM in unserem Leben". Vor dem eigentlichen Speaker-Slam war ein regelrechter Härtetest für die Teilnehmer durchzustehen, den Silent-Speakerbattle. Jeweils vier Speaker mussten zur gleichen Zeit auf der Bühne ihre Rede halten und so gegen einander antreten. Frank Suchy sagte, dass dies einer der härtesten Herausforderungen war, die er je erlebt hatte. Neben mir sprechen noch drei weitere Redner und die Aufmerksamkeit des Publikums verteilt sich vier Redner, so etwas ist ein Speaker nicht gewohnt. Das war schon hart, und eine gute Erfahrung, um sich als Speaker weiter zu entwickeln.

Das Fernsehen und ein Livestream berichteten weltweit über diese einzigartige Veranstaltung.

Auf Grund der vielen Teilnehmer, wurde mit diesem Speaker-Slam ein neuer Weltrekord aufgestellt und ein Unternehmer aus Sachsen war erfolgreich mit dabei.

