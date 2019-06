Das Kulturfestival MURAUBIENNAL GLOBAL BEER ist eröffnet

Österreichs größtes Kulturfestival zum Thema Bier wurde gestern Abend mit einem Festakt in Murau eröffnet.

Murau (OTS) - Zünftiges von der Murauer Stadtkapelle, Fetziges von der Gomera Street Band und Flüssiges aus der Brauerei Murau. Das Erfolgsrezept für ein rauschendes Fest, das Samstag Abend am Murauer Raffaltplatz in Szene gegangen ist. Die offizielle Eröffnung der muraubiennal Global Beer und der erste Ausstellungstag lockten rund zweitausend Besucher in die malerische obersteirische Stadt, die von jetzt an bis zum 12. Oktober den Besuchern ein umfangreiches Programm bietet. Von der Open-Air-Ausstellung zum Thema Bierkultur rund um den Globus bis zur Braugeschichte der Stadt. Dazu kommen Theater, Kabarett, Film, Lesungen, eine Ausstellung mit Arbeiten zum Thema „Rausch und Ekstase“ und kulinarische Festlichkeiten in Murau auf dem Kreischberg und in St. Lambrecht.



muraubiennal-Intendant Ernst Wachernig: „Trinken von Bier ist ein wahrer Genuss – Bier und seine Kulturgeschichte sind das tragende Thema bei Global Beer. Eine pfiffige Erzählung, konzipiert als barrierefreier Spaziergang durch die Murauer Altstadt.“

„Global Beer bietet uns die Möglichkeit, den einzigartigen Charme der Bierstadt Murau in die ganze Welt hinaus tragen“, gibt sich Bürgermeister Thomas Kalcher zuversichtlich.

„Ein Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko…“, predigte Bierpapst Conrad Seidl und stellte fest: „Bier ist nicht nur zum Trinken, du musst schauen, fühlen und schmecken. Genau das ist hier bei Global Beer in Murau gegeben. Ein umfassender Genuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte.“



Verkostet und gefeiert haben an diesem Abend: Gabriele Kolar, designierte Präsidentin des Steiermärkischen Landtages, Manuela Khom, Vizepräsidentin des Steiermärkischen Landtages, Gerwig Romirer, Prior des Benediktinerstiftes St. Lambrecht, Steiermärkische Sparkasse-Vorstand Oliver Kröpfl, Josef Rieberer, Geschäftsführer von Murauer Bier, Kreischberg-Geschäftsführer Karl Fussi, die Schauspieler Lorenz Kabas und Magnus Fürst sowie Lukas Wachernig, Regisseur am Staatstheater am Gärtnerplatz.

Das gesamte Global Beer-Programm finden Sie unter: www.muraubiennal.at

Rückfragen & Kontakt:

AR Media

Prof. Alexander Rinnerhofer, BA

Mariahilferstrasse 49/3/72

A-1060 Wien

mob: +43 650 944 29 60

mail: alexander.rinnerhofer @ ar-media.at