Kokain-Verkauf aus Lagerhalle

Wien (OTS) - Juni 2017 bis Juni 2019

2345 Brunn am Gebirge

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen und eines anonymen Hinweises ist es Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, EB 9/3, gelungen, einen mutmaßlichen Kokain-Dealer festzunehmen. Der 31-jährige österreichische Staatsbürger verkaufte von einer Lagerhalle in Brunn am Gebirge ausgehend im Zeitraum der letzten zwei Jahre rund 7,5 Kilogramm Kokain an verschiedene Abnehmer. Der Straßenverkaufswert beläuft sich dabei auf rund 50.000 Euro. Im Zuge der Durchsuchung der Lagerhalle konnten Drogen „aller Art“ (Heroin, Marihuana, LSD, Pilze, Ecstasy, Tabletten usw.) und rund 2.000 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Auch für den Transport von Kokain typisch präparierte Getränkedosen (siehe Lichtbild) befanden sich im Pkw des Mannes. Eine Vielzahl an Abnehmern konnte bereits ausgeforscht werden, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West führt die weiteren Ermittlungen.

