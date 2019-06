U21-EM mit Serbien – Österreich live in ORF 1

Am 17. Juni um 18.10 Uhr

Wien (OTS) - Das wird ein heißer Fußballsommer im ORF, wenn vom 16. bis 30. Juni 2019 in Italien die UEFA U21-EURO 2019 stattfindet und das ÖFB-Team als eines von nur zwölf Teams mit dabei ist. Alle drei Gruppenspiele der ÖFB-Youngsters zeigt ORF 1 live. Den Auftakt macht am Montag, dem 17. Juni, um 18.10 Uhr das Spiel Serbien – Österreich. Die Gregoritsch-Elf geht nach dem 3:1-Testspielsieg gegen Frankreich mit großem Selbstvertrauen in dieses Match, das Oliver Polzer kommentiert. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz. Die Match-Analyse nach Schlusspfiff beginnt um 20.15 Uhr in ORF SPORT +.

Ebenfalls am 17. Juni können sich die Fußballfans ab 20.55 Uhr via ORF-TVthek-Livestream das Spiel der beiden weiteren Gruppengegner Österreichs ansehen – wenn Deutschland auf Dänemark trifft. Ab 22.30 Uhr zeigt ORF SPORT + die Highlights dieses Spiels.

Alle Details zur U21-EM im ORF sind unter presse.ORF.at abrufbar.

