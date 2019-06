Sobotka: Wilhelm Holzbauer hat Generationen von KünstlerInnen geprägt

Nationalratspräsident tief betroffen über Tod des Architekten

Wien (PK) - Tief betroffen über den Tod von Wilhelm Holzbauer zeigt sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Wilhelm Holzbauer war ein weit über die Grenzen unseres Landes hinaus erfolgreicher Architekt und Gestalter der Kunst. Er hat Generationen von Künstlerinnen und Künstler geprägt und inspiriert und wird uns nicht zuletzt durch sein reiches Schaffen in Erinnerung bleiben. Mein Mitgefühl gilt in diesen Stunden seinen Angehörigen", so Sobotka. (Schluss) red/keg

