Wöginger und Zarits: Herzliche Gratulation an die neue Bundesvorsitzende der ARGE Frauen im ÖAAB Gertraud Salzmann

Die Pädagogin und Juristin werde die ÖAAB-Frauen sichtbarer machen, so die ÖAAB-Spitze.

Wien (OTS) - "Mit Gertraud Salzmann haben die österreichischen Arbeitnehmerinnen eine starke Stimme. Als Pädagogin, Juristin und in ihrer Funktion als Nationalratsabgeordnete hat sie bereits bewiesen, dass sie sich mit vollem Engagement und Durchsetzungskraft für die Anliegen von Frauen einsetzt. Wir wünschen ihr für diese neue Herausforderung viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit", so ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits. "Gleichzeitig danken wir der bisherigen Bundesvorsitzenden, Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, und ihrem Team - gemeinsam haben sie in den vergangenen vier Jahren hervorragende Arbeit in der österreichischen Frauenpolitik geleistet."

