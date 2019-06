Mit gestohlenen Fahrrädern zu Einbruch gefahren

Wien (OTS) - 14.06.2019, 03.00 Uhr

12., Köglergasse

Zwei 16-jährige Männer (österreichische Staatsbürger) wurden am 14. Juni 2019 um ca. 03.00 Uhr von Zeugen beobachtet, wie sie in einen Kebapstand in der Köglergasse einbrechen wollten. Die Beschuldigten wurden vor Ort festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch die Fahrräder mit denen die beiden mutmaßlichen Täter zum Tatort fuhren, gestohlen waren.

