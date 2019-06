„IM ZENTRUM“: Wahlkampf-Hit Klimarettung: Wer handelt jetzt, wer redet nur?

Am 16. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Mega-Thema Erderhitzung und die Folgen sind endgültig auf der Agenda von Wahlkämpfen angekommen. Nicht nur angesichts extremer Temperaturen und Naturkatastrophen wächst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die drohende Klimakatastrophe. Begleitet von den Aktivitäten der „Fridays for Future“-Bewegung ist der Wettlauf der Parteien um die Themenführerschaft beim Klimaschutz zuletzt bei der EU-Wahl deutlich geworden. Und auch im anlaufenden Nationalratswahlkampf positionieren sich alle Parteien mit grünen Themen. Wer hat die besseren und wirksameren Konzepte gegen die Erderwärmung? Welche Maßnahmen müssen sofort gesetzt werden, in Österreich und international? Wie ehrgeizig ist der österreichische Klimaplan, den die Übergangsregierung bis Ende des Jahres an Brüssel übermitteln muss? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 16. Juni 2019, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Walter Rauch

Umweltsprecher FPÖ

Werner Kogler

Bundessprecher Die Grünen

Jürgen Schneider

Leiter Sektion Klima im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Katharina Rogenhofer

Mitinitiatorin „Fridays for Future“, Sprecherin Projekt Klimavolksbegehren

Axel Kühner

Vorstandsvorsitzender Greiner AG

