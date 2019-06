AVISO: Halbzeit bei der Internationalen Bauausstellung

Wien (OTS) - Seit 2016 werden in Wien im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA_Wien) zum Thema „Neues soziales Wohnen“ Ideen und Projekte entwickelt, die bis zum Jahr 2022 fertiggestellt und dann einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Einen ersten Einblick in die Projekte der IBA_Wien bietet nun die Ausstellung „IBA vor Ort“ in der Eingangshalle des Wiener Hauptbahnhofs, die sich vorerst den Entwicklungen im Südraum von Wien widmet und die bis 19. Juni 2019 zu sehen ist. Die Eröffnung der Ausstellung erfolgt durch Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. (Schluss) red

Ausstellung „IBA vor Ort“ – Halbzeit bei der internationalen Bauausstellung

Datum: 17.06.2019, 12:00 Uhr

Ort: Hauptbahnhof Wien, Haupteingang Vorplatz Nord, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: +43 676 8118 98057

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at